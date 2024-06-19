彭博產業研究亞太區保險業資深分析師林俊傑預期，香港壽險行業的年化新造保費（APE）在去年上升一倍的高基數下，今年再有25%增長。高淨值客戶業務機會相當有潛力，計劃財富承傳和財產轉移需求對未來業務續有重要佔比。
林俊傑認為，高淨值客戶業務帶動以由銀保為主和經紀渠道較強的保險公司有強勁表現，今年首季數據顯示，銀保渠道和經紀渠道表現相當理想。上月保監局和廉政公署行動打擊無牌向內地訪客銷售保險，雖然或會令業務稍為放緩，但是為行業以更為受控和合理地發展。
內險市場方面，林俊傑預期今年行業新業務價值增長26%，較市場預期高約10個百分點，主要由於新業務利潤率因儲蓄險比率下降、渠道手續收費，另外保費雖認為不會大幅增長，但政府積極刺激消費氣氛，若然成功將在今年底或明年初為保費帶來支持。
隨着日本在數十年後有望利率正常化，日本股市上升，林俊傑看好日本保險公司表現，提高日本保險公司的內含價值，預期今年5大日本險企可承擔合共1.26萬億日圓回購和股息，對投資者相當具吸引力。
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