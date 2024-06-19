林俊傑認為，高淨值客戶業務帶動以由銀保為主和經紀渠道較強的保險公司有強勁表現，今年首季數據顯示，銀保渠道和經紀渠道表現相當理想。上月保監局和廉政公署行動打擊無牌向內地訪客銷售保險，雖然或會令業務稍為放緩，但是為行業以更為受控和合理地發展。

內險市場方面，林俊傑預期今年行業新業務價值增長26%，較市場預期高約10個百分點，主要由於新業務利潤率因儲蓄險比率下降、渠道手續收費，另外保費雖認為不會大幅增長，但政府積極刺激消費氣氛，若然成功將在今年底或明年初為保費帶來支持。

隨着日本在數十年後有望利率正常化，日本股市上升，林俊傑看好日本保險公司表現，提高日本保險公司的內含價值，預期今年5大日本險企可承擔合共1.26萬億日圓回購和股息，對投資者相當具吸引力。

其他報道

美國官員據報促日荷限制中國晶片發展 中國外交部：反對美方搞陣營對抗

恒指收市升514點 創3個月最大升幅 成交回升北水大減 科指升穿250天線

理士：集團透過大馬或越南出貨到美 不受美國關稅影響

美國官員據報促日荷限制中國晶片發展 中國外交部：反對美方搞陣營對抗

恒指收市升514點 創3個月最大升幅 成交回升北水大減 科指升穿250天線

有車商使用黑公關手段詆毀 比亞迪：提供證據者最多獎勵500萬人幣

中證監發布科創板八條 進一步深化改革

IFC伙利豐及LFX 提供7500萬美元貸款推亞洲中小企供應鏈數碼化轉型

滬指以近日中低位收市 深證成指終止三連升

綠茶集團來港申上市 去年盈利按年增近17倍

Buyandship宣布完成B輪延伸融資 再獲額外600萬美元融資

華為據報將不對微信實施收入分成

阿里：618購物節365個品牌成交額突破億元人民幣

日本據報擬發行較短期限債券