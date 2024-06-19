國資委旗下中國國新在微信公眾號宣布，旗下國新投資周三（19日）認購了與廣發基金、南方基金、景順長城基金等市場頭部機構合作推出的中證國新港股通央企紅利ETF首發份額，此舉傳遞出堅定看好港股央企上市公司長期價值的積極信號，同時也彰顯了國有資本運營公司在維護央企市場價值，提升港股央企上市公司定價權方面的責任擔當。
這是繼去年12月後增持中證國新央企科技類指數基金後，再度出手買入央企系列ETF產品。
公告又指，在國企改革行動不斷深化，以及新「國九條」強化上市公司現金分紅的政策導向下，指數具有長期投資價值。同時，通過與專業機構合作在境內和香港兩地市場發起設立多幣種ETF產品，促進境內外資本市場間的協同聯動，引導更多國際資本和產業資源向優質港股央企上市公司高效聚集。
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