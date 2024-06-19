霧凇資本有限公司是一間資產管理公司，已獲證監會發出相關執業牌照，成立之初管理資產規模即達3.5億美元（27.3億元），投資者包括多位資深投資者及資產管理界翹楚，以及於深圳上市的利歐集團股份有限公司。

投資推廣署署長劉凱旋表示，香港是優越的國際金融中心，一直吸引不少具世界視野的內地金融公司前來開業。香港具有蓬勃的金融市場、世界級的監管機制，以及來自世界各地的高資產淨值機構及人士，提供可觀的市場潛力予霧凇資本及其他資產管理公司。

霧凇資本聯合創始人林通指，該公司將以多元投資配置，包括股票、債券、結構性產品、抵押信貸及另類投資等途徑，致力保持穩定回報及低風險目標。公司看好香港優越的國際金融中心地位，為霧凇資本業務提供良好土壤發展至世界各地。

林通補充，香港不但是傳統國際金融中心，近年和內地及區內其他新興市場例如東盟（東南亞國家聯盟）經濟體的關係亦日漸增強，這些因素有利吸引跨國企業前來，亦為霧凇資本提供理想的國際據點。

該公司目前投研團隊由多位甚富投資經驗的專家組成，透過一系列不同策略之基金，包括債券、量化股票基金和商品期貨量化投資等配置，致力為客戶提供平衡資產管理服務。

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