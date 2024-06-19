立法會選委會界別議員林筱魯表示，近月香港市民持續北上及外遊，本地市道蕭條，本港店舖的結業潮備受關注。對此，他問及政府有否統計本港店舖結業及開業的數目；本年第一季及第二季的店舖空置率；本港店舖近期出現結業潮的原因，以及有何應對措施。

商務及經濟發展局局長丘應樺書面回覆指，政府沒有就本港店舖結業及開業數目作統計。至於相關行業的機構單位數目，根據統計處資料，截至去年，全港餐飲服務業、零售業和美容及美體護理業（包括理髮服務）的機構單位數目分別約有1.79萬間、6.56萬間和1.23萬間，過去幾年受疫情影響，以上行業的機構單位數目曾錄得下跌，但隨着疫情緩和，數目已由2021年年底有所回升至近年維持穩定。此外，近年陸續有新餐飲品牌食店在港開業，反映他們對本地餐飲業前景的信心。

至於私人商舖的租賃情況，根據坊間房地產服務機構數據，街舖的空置率由2020年第三季的18.3%（疫情期間的最高水平）改善至今年首季的6.6%。其中，一些核心區域（例如銅鑼灣和尖沙咀）的空置率甚至更低於6.6%的水平。

丘應樺表示，店舖開業和結業屬商業決定，當中涉及不同的因素，包括經營環境、顧客需求的轉變，以及企業本身的營運情況等，政府沒有作出相關統計或研究。就商舖在私人市場的租務情況而言，政府認為須由市場主導，讓私營機構因應市場的實際情況（例如商舖的地點和空置率）作出調節。

針對港人北上消費，丘應樺指出，政府一直因應經濟情況和業界需要為中小企業，包括經營零售業的中小企業，提供支援，協助它們應對流動資金不足的問題，以及鼓勵它們提升競爭力和開拓更多元化市場，包括透過「中小企融資擔保計劃」為中小企業提供特惠低息貸款，協助它們解決資金周轉問題。同時，政府亦一直積極支援中小企業進行推廣活動和拓展業務，其中「中小企業市場推廣基金」提供資助鼓勵中小企業參與出口推廣活動以擴展境外市場。

丘應樺指出，隨着就業收入增加，近期資產市場回穩，以及訪港旅遊業進一步恢復，預計今年全年旅客會比去年上升35%至4 600萬人次，加上政府繼續致力推動盛事經濟和提振消費氣氛，中央政府又進一步優化「個人遊」計劃，把「個人遊」城市由49個增加至59個，涵蓋了全國所有省會城市，將為本港的零售業提供更大的復蘇動能。

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