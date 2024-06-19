冠忠巴士集團（0306）發盈喜，預期本年度（截至今年3月31日爲止）將扭虧爲盈並錄得綜合除稅前盈利約7,000萬元，去年同期錄得綜合除稅前虧損約1.42億元。
上述扭虧爲盈主要歸因於自2023年初香港與中國內地、澳門之間全面恢復通關後，跨境運輸服務需求穩步回升，致使集團的核心跨境非專利巴士業務及跨境轎車業務的收益重回軌道；此外，中國內地疫情防控措施放寬後，旅遊業迎來強勁復甦，致使集團的中國內地業務旗下景區業務表現錄得理想增長；以及集團持續實施有效成本控制措施的正面成果。
然而，由於外部不利因素，包括但不限於高通脹、利率高企及勞動力供應市場緊張，導致營運成本的增加，抵消了部分上述正面影響。
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