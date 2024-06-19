moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

證監會全年蝕2.98億 徵費收入按年跌19%

證監會刊發《2023至24年報》，受年內證券及期貨交易的徵費收入按年跌19%影響，該會全年虧損2.98億元，較去年的虧損1.01億元擴大1.95倍。

證監會表示，該會已寬免所有中介人及持牌人士，於2024至25財年的牌照年費，措施將為業界節省約2.5億元，該會正擬評估是否在2025至26年度恢復收取牌照年費。

年報顯示，證監會年內向中介機構提出4627項索取交易及帳戶紀錄的要求。該會亦展開183項調查，對24名人士提出50項刑事控罪，其中17名人士因涉嫌干犯市場失當行為，及其他罪行而經公訴程序被起訴，當中兩人被定罪。

證監會提到，年內收到約7300宗新的牌照申請，當中獲批的新機構牌照申請為164宗，當中申請進行第9類（提供資產管理）受規管活動及第4類（就證券提供意見）受規管活動的分別佔85%及63%，而獲批的個人牌照申請則約有6700宗。

另外，證監會表示為完成購置港島東中心9個辦公樓層作為永久辦事處，該會已動用購置物業儲備中23億元。截至今年3月31日，其儲備維持在76億元，其中12億元已預留用作購置另外三個樓層及在日後償還銀行本金貸款。

其他報道

【久利生專欄】打風不停市港股就buyable？

有議員問過去三年店舖結業及開業數目 商經局：沒有統計

鄭家純增持周大福

李開復減持知乎至5%以下

「郭老太」鄺肖卿再增持新地

「國家隊」國新投資今認購「港股通央企紅利ETF」首發份額

彭博：香港壽險年化新保費今年料續增25%

全日沽空金額增11% 騰訊沽空增98%

美國官員據報促日荷限制中國晶片發展 中國外交部：反對美方搞陣營對抗

恒指收市升514點 創3個月最大升幅 成交回升北水大減 科指升穿250天線

理士：集團透過大馬或越南出貨到美 不受美國關稅影響

美國官員據報促日荷限制中國晶片發展 中國外交部：反對美方搞陣營對抗

恒指收市升514點 創3個月最大升幅 成交回升北水大減 科指升穿250天線

有車商使用黑公關手段詆毀 比亞迪：提供證據者最多獎勵500萬人幣

中證監發布科創板八條 進一步深化改革

利豐及LFX獲IFC貨款7500萬美元 以擴展中小企供應鏈數碼化轉型業務

滬指以近日中低位收市 深證成指終止三連升

綠茶集團來港申上市 去年盈利按年增近17倍

Buyandship宣布完成B輪延伸融資 再獲額外600萬美元融資

華為據報將不對微信實施收入分成

阿里：618購物節365個品牌成交額突破億元人民幣

日本據報擬發行較短期限債券

中國上月16至24歲青年失業率降至14.2%

大華銀行調高本港全年GDP增長預測至2.9%