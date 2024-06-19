證監會表示，該會已寬免所有中介人及持牌人士，於2024至25財年的牌照年費，措施將為業界節省約2.5億元，該會正擬評估是否在2025至26年度恢復收取牌照年費。

年報顯示，證監會年內向中介機構提出4627項索取交易及帳戶紀錄的要求。該會亦展開183項調查，對24名人士提出50項刑事控罪，其中17名人士因涉嫌干犯市場失當行為，及其他罪行而經公訴程序被起訴，當中兩人被定罪。

證監會提到，年內收到約7300宗新的牌照申請，當中獲批的新機構牌照申請為164宗，當中申請進行第9類（提供資產管理）受規管活動及第4類（就證券提供意見）受規管活動的分別佔85%及63%，而獲批的個人牌照申請則約有6700宗。

另外，證監會表示為完成購置港島東中心9個辦公樓層作為永久辦事處，該會已動用購置物業儲備中23億元。截至今年3月31日，其儲備維持在76億元，其中12億元已預留用作購置另外三個樓層及在日後償還銀行本金貸款。

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