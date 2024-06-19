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IMF與人行宣布於上海成立新IMF區域中心

國際貨幣基金組織（IMF）和中國人民銀行今日宣布，將在上海成立一個新的IMF區域中心。建立上海區域中心旨在進一步加強IMF亞太地區的工作和伙伴關係。該中心將成為促進研究工作的樞紐，為新興市場和中等收入國家就其關注領域提供政策參考﹛幫助IMF深化與該地區成員國及包括國際金融機構、學術界、智庫、民間社會組織和私人部門的交流。

中心將與中國-IMF聯合能力建設中心（CICDC）開展合作，通過同行學習等方式促進在該地區提供有針對性的能力建設活動。中心將與CICDC坐落在同一地點，以最大限度地發揮協同增效作用。IMF感謝中國政府對上海區域中心的慷慨資助，感謝其持續支持通過CICDC為IMF成員國提供能力建設服務。

中國人民銀行行長潘功勝表示，歡迎IMF在上海設立區域中心，相信上海區域中心將深化IMF與中國的合作，增強亞太區域國家間宏觀經濟政策交流與協調，推動維護全球和區域金融穩定。

IMF總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）發表，歡迎與人行合作建立上海區域中心，中心將進一步加強IMF在充滿活力的亞太地區的工作，讓IMF更深入地理解成員國的觀點，促進國際經濟合作。

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