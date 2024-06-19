中心將與中國-IMF聯合能力建設中心（CICDC）開展合作，通過同行學習等方式促進在該地區提供有針對性的能力建設活動。中心將與CICDC坐落在同一地點，以最大限度地發揮協同增效作用。IMF感謝中國政府對上海區域中心的慷慨資助，感謝其持續支持通過CICDC為IMF成員國提供能力建設服務。

中國人民銀行行長潘功勝表示，歡迎IMF在上海設立區域中心，相信上海區域中心將深化IMF與中國的合作，增強亞太區域國家間宏觀經濟政策交流與協調，推動維護全球和區域金融穩定。

IMF總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）發表，歡迎與人行合作建立上海區域中心，中心將進一步加強IMF在充滿活力的亞太地區的工作，讓IMF更深入地理解成員國的觀點，促進國際經濟合作。

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