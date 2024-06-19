該公司解釋，扭虧為盈是因為上個年度就出售按公平值計入損益的金融資產錄得淨虧損本質屬一次性及非經常性；本年度服裝產品銷售的可呈報分部虧損減少；多家族辦公室業務以及投資管理及諮詢服務產生的溢利大幅增長；金融諮詢服務產生的基金績效費增加；本年度錄得按公平值計入損益的金融資產的公平值收益淨額增加及就分步收購德林家族辦公室（香港）有限公司餘下55%股權錄得公平值收益。

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