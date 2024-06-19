繼證監會與警方於早前進行聯合調查後，東區裁判法院今天批准代表律政司司長林定國提出的申請，將三宗大型和組織嚴密的「唱高散貨」案件移交區域法院審理。區域法院首次聆訊將於今年7月9日進行。
三宗案件共有18名被告被控以《證券及期貨條例》下的罪行，以及串謀詐騙罪和洗錢罪，當中涉永續農業（8609）、富匯建築（1034，後改名為富匯國際）及嘉藝控股（1025）的股份。被告涉嫌曾組織並執行涉及上述公司股份的「唱高散貨」計劃，利用多個代名人帳戶操縱大量股份交易，並透過不同社交媒體平台誘使投資者買入股份。
法院批准各被告保釋，條件為需繳交5萬元至100萬元不等的保釋金及人事擔保、不得離開香港、交出所有旅行證件、定期到警署報到，以及於所申報的地址居住，以及住址如有任何更改，都需在事前通知警方。
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