三宗案件共有18名被告被控以《證券及期貨條例》下的罪行，以及串謀詐騙罪和洗錢罪，當中涉永續農業（8609）、富匯建築（1034，後改名為富匯國際）及嘉藝控股（1025）的股份。被告涉嫌曾組織並執行涉及上述公司股份的「唱高散貨」計劃，利用多個代名人帳戶操縱大量股份交易，並透過不同社交媒體平台誘使投資者買入股份。

法院批准各被告保釋，條件為需繳交5萬元至100萬元不等的保釋金及人事擔保、不得離開香港、交出所有旅行證件、定期到警署報到，以及於所申報的地址居住，以及住址如有任何更改，都需在事前通知警方。

其他報道

IMF與人行宣布於上海成立新IMF區域中心

許正宇：與內地監管機構磋商讓內地投資者直接以人民幣買港股

證監會全年蝕2.98億 徵費收入按年跌19%

冠忠巴士發盈喜 預期全年轉賺7000萬

【久利生專欄】打風不停市港股就buyable？

有議員問過去三年店舖結業及開業數目 商經局：沒有統計

鄭家純增持周大福

李開復減持知乎至5%以下

「郭老太」鄺肖卿再增持新地

「國家隊」國新投資今認購「港股通央企紅利ETF」首發份額

彭博：香港壽險年化新保費今年料續增25%

全日沽空金額增11% 騰訊沽空增98%

美國官員據報促日荷限制中國晶片發展 中國外交部：反對美方搞陣營對抗

恒指收市升514點 創3個月最大升幅 成交回升北水大減 科指升穿250天線

理士：集團透過大馬或越南出貨到美 不受美國關稅影響

美國官員據報促日荷限制中國晶片發展 中國外交部：反對美方搞陣營對抗

恒指收市升514點 創3個月最大升幅 成交回升北水大減 科指升穿250天線

有車商使用黑公關手段詆毀 比亞迪：提供證據者最多獎勵500萬人幣

中證監發布科創板八條 進一步深化改革

利豐及LFX獲IFC貨款7500萬美元 以擴展中小企供應鏈數碼化轉型業務

滬指以近日中低位收市 深證成指終止三連升

綠茶集團來港申上市 去年盈利按年增近17倍

Buyandship宣布完成B輪延伸融資 再獲額外600萬美元融資

華為據報將不對微信實施收入分成