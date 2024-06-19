太古地產（1972）宣布，旗下位於太古坊的「太古中央廣場」正式啟用，太古地產行政總裁彭國邦表示，太古坊重建計劃總體規劃初期，已將構思融入「太古中央廣場」，現在廣場正式啟用，標誌著公司的可持續發展工作再進一步，透過提倡基於自然的解決方案 (NatureBased Solutions)，協助緩解生物多樣性喪失，以應對氣候變化。
據太古地產介紹，「太古中央廣場」綠化園林空間以親自然設計為重點，有助提升城市生 物多樣性，並透過提供綠化室外空間，將太古坊社區人群與大自然連繫。.
「太古中央廣場」及去年啟用的「太古花園」由國際著名園景建築師 Kathryn Gustafson 設計， 連同太古坊中庭的休憩空間，合共為太古坊增加超過70000平方呎的休憩園林空間，令太古坊的室外綠化空間比例增至物業總佔地面積30%。
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