據太古地產介紹，「太古中央廣場」綠化園林空間以親自然設計為重點，有助提升城市生 物多樣性，並透過提供綠化室外空間，將太古坊社區人群與大自然連繫。.

「太古中央廣場」及去年啟用的「太古花園」由國際著名園景建築師 Kathryn Gustafson 設計， 連同太古坊中庭的休憩空間，合共為太古坊增加超過70000平方呎的休憩園林空間，令太古坊的室外綠化空間比例增至物業總佔地面積30%。

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