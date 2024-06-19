國泰航空（0293）今天公布，2024年5月份載客167.85萬人次，按年增加18.4%，月內收入乘客千米數按年上升 20.8%。乘客運載 率下跌 4.8 個百分點至 80.3%，而可用座位千米數則按年增加28%。
今年首5個月，國泰連同香港快運的載客量突破1000萬人次，合共載客1120萬。
貨運方面，國泰上月運載12.1萬公噸貨物，按年增加10.2%。月內貨物收入噸千米數按年上升3.8%，運載率下跌2.1個百分點至59.4%，而可用貨物噸千米數則按年增加 7.5%。
今年首5個月，載貨量較去年同期增加10.2%至59.49萬公噸，可用貨物噸千米數增加 11.8%，而貨物收入噸千米數則上升4.4%。
顧客及商務總裁劉凱詩表示，5月份的客運需求一如預期，相較前幾個月稍為回順，尤其是短途航線。由於香港月內沒有長周末假期，對比4月份多個假期帶動了強勁的休閒旅遊需求，5月份的載客量較上月減少4%，但仍較去年同期上升18%。
儘管來自香港的休閒旅遊需求減少，但受惠於東南亞各國的學校假期， 來自該些國家的客運需求增加。此外，留學生從北美洲返港及内地的需求 尤為殷切，促進了長途航線的需求，帶動美國及加拿大航線的載客率達到 90% 。商務出行需求持續穩健，當中從香港往返內地、北美洲及英國多條航線更錄得強勁客運需求。
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