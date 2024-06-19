期內收入增加1.32倍至39.4億元，主要是由於嘉興市的星逸園項目之收入確認所致。

展望未來，集團表示，地緣政治局勢緊張，以及近年發達經濟體實施貨幣收緊政策，將在短期內持續影響全球經濟增長及資金流動，面對未來的挑戰，集團已實施嚴謹的成本控制措施，重新調配項目的優先次序，並且精簡營運架構，以保持效率和競爭力。

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