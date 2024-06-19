香港興業（0480）公布截至3月底業績由盈轉虧，虧損4.68億元，主要因為計入集團應佔由集團及其合營公司持有之投資物業之公平值虧損2.63億元、非經常性資產減值撥備3.76億元，且並無上一年度錄得之出售合營投資之非經常性收益。若撇除有關應佔之非經常性 資產減值撥備、投資物業之公平值變動及一次性出售合營投資之收益，期內的基礎盈利1.72億元，增長35%，不派息。
期內收入增加1.32倍至39.4億元，主要是由於嘉興市的星逸園項目之收入確認所致。
展望未來，集團表示，地緣政治局勢緊張，以及近年發達經濟體實施貨幣收緊政策，將在短期內持續影響全球經濟增長及資金流動，面對未來的挑戰，集團已實施嚴謹的成本控制措施，重新調配項目的優先次序，並且精簡營運架構，以保持效率和競爭力。
其他報道
美國官員據報促日荷限制中國晶片發展 中國外交部：反對美方搞陣營對抗
恒指收市升514點 創3個月最大升幅 成交回升北水大減 科指升穿250天線
美國官員據報促日荷限制中國晶片發展 中國外交部：反對美方搞陣營對抗
恒指收市升514點 創3個月最大升幅 成交回升北水大減 科指升穿250天線
有車商使用黑公關手段詆毀 比亞迪：提供證據者最多獎勵500萬人幣