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港股ADR跌39點 夜期低水39點 莎莎、維他奶等業績

美股休市，港股ADR跌39點或0.22%，報17876點，即月恒指夜期跌37點，報18391點，夜期低水39點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.42%，折合報380.24元；阿里巴巴（9988）跌0.12%，折合報72.65元；美團（3690）跌0.7%，折合報116.15元；匯控（0005）升0.04%，折合報68.25元；建行（0939）升1.76%，折合報5.63元。

道期現跌0.15%；標期現升0.07%；納期現升0.22%。日本東證指數現跌0.27%；韓國KOSPI指數現升0.09%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.08%。

VIX指數隔晚升1.46%或0.18點，報12.48點。

紐油現跌0.33%或0.26美元，報81.3美元；布油現升0.1%或0.09美元，報85.16美元；金價現升0.02%或0.66美元，報2328.82美元；LME 銅期貨隔晚升1.18%或114.5美元，報9786美元。比特幣現升0%或3.52美元，報64855.03美元；美國10年期債息現升0.31%或0.0135厘，報4.2362厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，莎莎國際（0178）、VITASOY INT'L（0345）、雅各臣科研製藥（2633）、友聯國際教育租賃（1563）、AV CONCEPT HOLD（0595）、美高域（1985）、新世紀集團（0234）、開明投資（0768）

香港興業（0480）全年轉蝕4.68億，不派末期息。

國泰（0293）上月載客人次升18%，首5月載客量破1000萬。

太古地產（1972）「太古中央廣場」啟用，太古坊休憩園林空間增至逾7萬平方呎。

德林控股（1709）發盈喜，料全年轉賺不少於8000萬元， 。

冠忠巴士（0306）發盈喜，預期全年轉賺7000萬。

鄭家純增持周大福（1929）

李開復減持知乎（2390）至5%以下。

「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）

理士（0842）：集團透過大馬或越南出貨到美，不受美國關稅影響。

 

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