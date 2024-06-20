恒指今早高開23點或0.13%，報18453點，大市成交金額13億元；國指今早高開7點或0.12%，報6595點。恒生科技指數開市報3838點，升0.16%。上升股份比例為7.64%，下跌為3.9%，無升跌為88.45%。