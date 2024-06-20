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恒指高開23點 科指升0.16% 20天線跌穿250天線

恒指今早高開23點或0.13%，報18453點，大市成交金額13億元；國指今早高開7點或0.12%，報6595點。恒生科技指數開市報3838點，升0.16%。上升股份比例為7.64%，下跌為3.9%，無升跌為88.45%。

藍籌27隻升，24隻下跌，31隻無升跌。友邦（1299）升1.15%，報56.95元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌3.58%，報16.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，5隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報35.2元，升1%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報12元，跌0.66%。

恒指續高於20天線(18346.66點)。科指續高於20天線(3779.76點)，20天線跌穿250天線(3781.31點)。

泛海系重組 私有化泛海酒店（0292）。無成交，報0.072元。滙漢（0214）無成交，報0.38元。泛海國際（0129）無成交，報0.5元。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，莎莎國際（0178）無成交，報0.76元。VITASOY INT'L（0345）無成交，報6.59元。雅各臣科研製藥（2633）無成交，報0.62元。友聯國際教育租賃（1563）開市報0.59元，無升跌。AV CONCEPT HOLD（0595）無成交，報0.46元。美高域（1985）無成交，報1.3元。新世紀集團（0234）無成交，報0.044元。開明投資（0768）無成交，報0.03元。

香港興業（0480）全年轉蝕4.68億，不派末期息。無成交，報1.34元。

國泰（0293）上月載客人次升18%，首5月載客量破1000萬。開市報8.19元，升0.12%。

太古地產（1972）「太古中央廣場」啟用，太古坊休憩園林空間增至逾7萬平方呎。開市報13.08元，無升跌。

德林控股（1709）發盈喜，料全年轉賺不少於8000萬元， 。無成交，報4.63元。

冠忠巴士（0306）發盈喜，預期全年轉賺7000萬。開市報1.81元，升11.04%。

鄭家純增持周大福（1929）。開市報9元，升0.45%。

李開復減持知乎（2390）至5%以下。無成交，報7.87元。

「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）。無成交，報71.6元。

理士（0842）：集團透過大馬或越南出貨到美，不受美國關稅影響。無成交，報1.65元。

破頂股表現

破頂股包括，長久股份（6959）創上市新高，見108.2元，開市報108.2元，升3.05%；泛亞環保（0556）創52周高，見0.92元，開市報0.92元，升2.22%；栢能集團（1263）創52周高，見5.15元，開市報5.15元，升1.18%；企展控股（1808）創52周高，見4.24元，開市報4.24元，升3.16%；長城天下（2948）無成交，報0.7元；帝王實業控股股權（2949）無成交，報0.3元；明輝國際（3828）創52周高，見0.75元，開市報0.75元，無升跌；中煙香港（6055）創52周高，見17.8元，開市報17.8元，升0.23%；賽生藥業（6600）創52周高，見18.7元，開市報18.7元，升0.75%。

破頂指數成份股包括，中海油（0883）創上市新高，見22.85元，開市報22.85元，升0.66%。

異動股

上升異動股，包括，喆麗控股（2209）開市報2.3元，升15%；南南資源（1229）開市報0.172元，升14.67%；傳遞娛樂（1326）開市報0.112元，升14.29%；冠忠巴士集團（0306）開市報1.81元，升11.04%；恒益控股（1894）開市報0.055元，升10%；德合集團（0368）開市報0.26元，升8.33%；康特隆（1912）開市報0.105元，升8.25%；EDA集團（2505）開市報3.9元，升8.03%；華鼎控股（3398）開市報0.2元，升7.53%。

下跌異動股，包括，中國新華教育（2779）開市報0.68元，跌6.85%；長飛光纖光纜（6869）開市報8.14元，跌5.02%；天津發展（0882）開市報1.8元，跌4.76%；博尼控股（1906）開市報0.41元，跌4.65%；碧瑤綠色集團（1397）開市報0.65元，跌4.41%；翰森製藥（3692）開市報16.7元，跌3.58%；卓航控股（1865）開市報0.027元，跌3.57%；北京能源國際（0686）開市報0.226元，跌3.42%；經緯天地（2477）開市報3.25元，跌2.99%。

 

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