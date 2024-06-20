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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR創兩個月 港元升值見近1個月最強

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升4日，升4.91點子至4.57792%，是4月2日後最高，當日報4.61214%。對上一次連升4日是5月20日，當日拆息報4.32006%。

港元現報7.8049元升值20點子，曾貶值最多4點子，報7.8073元，亦曾升值最多25點子，報7.8044元，是5月23日7.8034元後最強。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌11.38點子至4.19476%，是2024年6月18日後最低；1星期HIBOR升6.63點子至4.11821%，是5月31日後最高；2星期HIBOR升2.83點子至4.59101%，是3月28日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.55點子至4.7481%，是5月29日後最高；6個月期HIBOR升0.14點子至4.81095%；12個月期HIBOR升0.11點子至4.98714%，是5月29日後最高。

美元指數現報105.273升值0.019點或0.02%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45673%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9291%，連續2日收窄，利差是2024年4月04日後最窄，當日差距為-0.9279%。

對上一次連續2日收窄，是2024年6月13日，當日利差報-0.9338%。

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