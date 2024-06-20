恒指今早高開23點，高位升89點，低位跌102點，高低波幅192點。上升股份比例為16.98%，下跌為34.35%，無升跌為48.66%。

恒指半日跌88點或0.48%，報18341點，大市成交金額552億元；國指跌30點或0.46%，報6557點。恒生科技指數收報3780點，跌1.35%。

藍籌股成交金額230.99億元，佔大市成交41.84%；科指成份股成交金額122.14億元，佔大市成交22.12%；國指成份股成交金額217億元，佔大市成交39.31%。

24隻雙櫃台股，總成交0.37億元人民幣，相當於約0.39億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少11.05%，至73.8億元，佔大市成交13.35%。牛熊證成交金額35.48億元，減少10.58%；窩輪成交金額38.31億元，減少11.49%。

藍籌14隻升，63隻下跌，5隻無升跌。中芯國際（0981）升3.92%，收報19.6元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌6.13%，收報15.32元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報19.6元，升3.92%；跌幅最大的是快手（1024）收報49.55元，跌5.08%。

恒指跌穿20天線(18341.05點)。科指曾失守20天線(3776.88點)，20天線跌穿250天線(3781.08點)。

北水南下合計淨流入37.59億元，較上日增加58.72%，是2024年6月18日58.61億元後最多。北水連續第25日流入，累計流入1202.06億元，對上一次連續25日淨流入是5月8日。

長久股份（6959）一度急跌66% 遭證監會指股權高度集中。創上市新高，見108.2元，收報36.2元，跌65.52%。

騰訊（0700）一手游不再在安卓平台上架 花旗：對毛利率有積極影響。收報387.8元，跌0.31%。

泛海系重組 私有化泛海酒店（0292）。收報0.094元，升30.56%。滙漢（0214）收報0.39元，升2.63%。泛海國際（0129）收報0.485元，跌3%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，莎莎國際（0178）收報0.77元，升1.32%。

VITASOY INT'L（0345）收報6.42元，跌2.58%。雅各臣科研製藥（2633）收報0.62元，無升跌。友聯國際教育租賃（1563）收報0.57元，跌3.39%。AV CONCEPT HOLD（0595）收報0.475元，升3.26%。美高域（1985）收報1.23元，跌5.38%。新世紀集團（0234）收報0.045元，升2.27%。開明投資（0768）收報0.03元，無升跌。

香港興業（0480）全年轉蝕4.68億，不派末期息。收報1.3元，跌2.99%。

國泰（0293）上月載客人次升18%，首5月載客量破1000萬。收報8.27元，升1.1%。

太古地產（1972）「太古中央廣場」啟用，太古坊休憩園林空間增至逾7萬平方呎。創上市新低，見12.64元，收報12.66元，跌3.21%。

德林控股（1709）發盈喜，料全年轉賺不少於8000萬元， 。收報4.74元，升2.38%。

冠忠巴士（0306）發盈喜，預期全年轉賺7000萬。收報1.7元，升4.29%。

鄭家純增持周大福（1929）。收報8.97元，升0.11%。

李開復減持知乎（2390）至5%以下。收報7.76元，跌1.4%。

「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）。收報71.45元，跌0.21%。

理士（0842）：集團透過大馬或越南出貨到美，不受美國關稅影響。收報1.57元，跌4.85%。

破頂股表現

破頂股包括，坤集團（0924）創上市新高，見1.25元，收報1.1元，升6.8%；匯聚科技（1729）創上市新高，見3.75元，收報3.73元，升5.97%；康耐特光學（2276）創上市新高，見12.58元，收報12.54元，升0.48%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見21.85元，收報21.7元，升2.84%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1252.5元，收報1252.5元，升0.04%；華夏納指（3086）創上市新高，見40.64元，收報40.64元，升0.2%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見27.1元，收報26.9元，跌0.59%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1134.05元，收報1134.05元，升0.06%；安碩ＭＳ台灣－Ｕ（9074）創上市新高，見28.9元，收報28.9元，升0.56%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見17.55元，收報17.55元，升0.86%；友寶（2429）創上市新高，見29.4元，收報20元，跌26.61%；長久股份（6959）創上市新高，見108.2元，收報36.2元，跌65.52%；京城佳業（2210）創52周高，見4.41元，收報4.41元，升0.68%；鴻騰（6088）創52周高，見3.75元，收報3.47元，無升跌；富智康（2038）創52周高，見1.02元，收報0.97元，升1.04%；成實外教育（1565）創52周高，見0.225元，收報0.225元，升1.35%；海豐國際（1308）創52周高，見22.55元，收報22.2元，升2.54%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見0.97元，收報0.94元，升1.08%。

破頂指數成份股包括，中海油（0883）創上市新高，見23.5元，收報23.35元，升2.86%；聯通（0762）創52周高，見6.83元，收報6.75元，升1.05%；神華（1088） 創52周高，見40.7元，收報39.85元，跌0.13%。

破底股方面

32隻股份創上市新低，其中十隻包括，鑫苑服務（1895）低見0.35元，收報0.38元，無升跌；中梁（2772）低見0.143元，收報0.143元，跌6.54%；太古地產（1972）低見12.64元，收報12.66元，跌3.21%；百威（1876）低見8.69元，收報8.78元，跌3.73%；中建富通（0138）低見0.09元，收報0.1元，跌3.85%；順騰國際控股（0932）低見0.033元，收報0.033元，跌8.33%；中國綠地博大綠澤（1253）低見0.04元，收報0.044元，跌6.38%；歌禮製藥－Ｂ（1672）低見0.91元，收報0.93元，跌3.13%；日贏控股（1741）低見0.059元，收報0.062元，無升跌；植華集團（1842）低見0.071元，收報0.077元，升1.32%。

19隻股份創52周低，其中十隻包括，富臨（1443）低見0.113元，收報0.125元，升0.81%；COSMOPOL INT'L（0120）低見0.48元，收報0.485元，跌3%；中國農產品交易（0149）低見0.035元，收報0.035元，跌2.78%；中策資本控股（0235）低見0.023元，收報0.023元，跌4.17%；帝國科技集團（0776）低見2.41元，收報2.41元，跌10.07%；中昌國際控股（0859）低見0.095元，收報0.095元，跌13.64%；興勝創建（0896）低見0.5元，收報0.5元，跌5.66%；賽伯樂國際控股（1020）低見0.066元，收報0.073元，跌1.35%；威高股份（1066）低見4.16元，收報4.17元，跌3.7%；中國投融資（1226）低見0.29元，收報0.29元，跌1.69%。

異動股

上升異動股，包括，十方控股（1831）收報0.082元，升54.72%；南南資源（1229）收報0.222元，升48%；中國智能健康（0348）收報0.089元，升43.55%；喆麗控股（2209）收報2.75元，升37.5%；綠領控股（0061）收報0.09元，升34.33%；泛海酒店（0292）收報0.094元，升30.56%；強泰環保（1395）收報0.13元，升30%；星亞控股（8293）收報0.157元，升28.69%；蒙古能源（0276）創52周高，見1.1元，收報0.93元，升27.4%；首創鉅大（1329）收報0.53元，升26.19%。

下跌異動股，包括，長久股份（6959）創上市新高，見108.2元，收報36.2元，跌65.52%；信能低碳（0145）創52周高，見0.84元，收報0.33元，跌55.41%；傳遞娛樂（1326）收報0.055元，跌43.88%；友寶（2429）創上市新高，見29.4元，收報20元，跌26.61%；中國華星（0485）收報0.105元，跌25%；璋利國際（1693）收報0.034元，跌24.44%；知行汽車（1274）收報61元，跌22.29%；陽光１００中國（2608）收報0.034元，跌20.93%；博尼控股（1906）收報0.35元，跌18.6%；宏基資本（2288）收報0.128元，跌17.42%；浩柏國際（8431）收報0.178元，跌16.82%。

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