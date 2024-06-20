零售股莎莎（0178）公布，截至2024年3月底止的2024財年全年純利近2.19億元，按年增275.8%，每股基本盈利為0.071元，派末期息每股0.05元，2023財年無派息，相等如年內盈利約70%，並將維持穩定的股息政策。
今年2025財年4至6月16日的營運數據方面，集團期內總營業額按年跌9.5%，至8.125億元，當中港澳營業額按年跌21.8%至5.787億元，佔總營業額的71.1%﹔內地營業額1.523億元，按年增83.9%，佔總營業額的18.7%﹔東南亞營業額為7970萬元，按年增9%，佔總營業額的9.8%。
集團就港澳銷售營下跌解釋，港人周末北上到華南地區的趨勢，以及趁長假期短線或長線外遊，影響業務恢復程度。而6月8至10日連續三天的端午假期期間，香港居民離境人數達117萬，而同一段時期到訪的中國內地旅客數量33萬，雖然後者按年升10%，但本地居民出境人數卻較去年大幅增加約60%，削弱了消費力。
2024年財年營業額按年升24.8%至43.675億元，當中港澳營業額34.097億元，按年增31.4%﹔內地營業額5.816億元，按年增9.7%﹔東南亞營業額7840萬元，按年跌1.7%。
全年毛利率上升0.8個百分點至40.8%，線下零售毛利率升1.5個百分點至45.2%。集團觀察到顧客的消費模式轉變，更願意嘗試小眾品牌，符合莎莎發展獨家品牌的戰略，有助提升盈利。
門店方面，截至3月底經營共183間零售店舖，當中東南亞共營運69間門店，按年淨減少1間，集團指2024財年重啟新加坡的實體店業務後開設了首間店舖，並在2025財年首季再於新加坡開設四間店舖，令當地店舖數目增至五間。
核心業務區域，截至3月底港澳總共營運82間店舖，按年淨增3間分店，核心旅遊區共有26間店舖，疫情前則有45間店舖﹔澳門目前九間店舖已能滿足當前的市場需求。
內地方面，則正在鞏固其現有業務，以便作進一步的部署，截至3月底共營運32間店門，按年減才5間。
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