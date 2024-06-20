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調查：主板公司獨董對公司企業管治水平的評價低於執董

香港獨立非執行董事協會、香港恒生大學會計學系及聯同普勤顧問，今日公布2023年度獨立非執行董事（獨董）成效調查的結果，發現在主板上市公司任職的獨董，對公司的企業管治水平的評價低於公司的執董，而市值至少100億元的較高市值上市公司任職的獨董，他們對企業管治水平的評價，相對比在低市值上市公司任職的獨董為高。

是次調查一共收集了140份有效回覆，包括了執行董事和獨董在內的專業董事，回覆數量跟上述機構在2022年度第一次進行的獨董成效調查所收回的相若。

調查又發現，任職主板上市公司和任職創業板上市公司的獨董，就企業管治的水平的評價沒有明顯的差別。再者，任職創業板上市公司的獨董，對公司的企業管治水平評價比執董還要高。

創業板上市公司相對在主板的上市公司，一般給人的感覺是比較缺乏企業管治合規所需的資源。而且相對獨董，執董對公司的企業管治水平的認知應該更深。因此，任職主板和創業板上市公司的獨董就企業管治的水平的評價沒有明顯差別這樣的結果，似乎需要進一步的探討。其中一個可能的解釋是，在於獨董對股權和管理權重疊方面的認知，認為一般創業板上市公司的重疊程度要高於主板上市公司，因而覺得股東和其他的持份者，在公司管理層作決定的時候可能產生的利益衝突的風險相對較低。

基於是次調查結果，香港獨立非執行董事協會建，不管服務費用的高低，獨董需要投進更多的時間參與公司的事務，就企業管治方面的事宜查根究底。這方面的要求對在任職創業板上市公司的獨董尤為重要。

而在過去的一段時間裡，由於對上市公司業績報告的要求激增，獨董的角色和責任是越來越重。因此，該會建議，上市公司獨董的薪酬應該定期予以檢討，以充分地反映獨董的角色和責任。

其中一項就業績報告最顯著的要求，就是關於氣候相關的披露和即將生效的持續報告準則方面的要求。正如該會在2022年的調查裡所建議，每家上市公司，均應該按香港聯合交易所的上市規則，強制性設立環境、社會和管治(ESG)委員會。

 