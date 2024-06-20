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凱基亞洲上調恒指目標價至20,900點 料政策及資金可支持

凱基亞洲上調今年恒指目標價，由去年底的19,260點，上調至現時預測的20,900點。凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，主要因內地第一季經濟較預期好，資金、尤其是北水淨流入的趨勢明確，料未來政策及資金方面可推動達至其恒指目標價，港股的市盈率亦能回升至10倍至11倍間。

溫傑續指，近期港股北水續流入情况持續，他與內地投資者溝通時了解其想法，指出內地人近年儲蓄大量的資金，惟內地正在減息，固定資產的收益率不太吸引，而內房及理財產品亦見問題，因此逐將資金透港股通投入港股市場內，再加上近期傳減內地股息稅，促使內地投資者買港股，溫傑亦料港股北水淨流入情况將持續下去。

溫傑提到，他非常期待於未來召開的三中全會，料將會有相繼的政策出台，因中國今年3月至5月間經濟有所放緩，政府若達到5%GDP增長目標，政府則需增加政策出台的力度，而增加資本市場的信心，他相信內地第二波內地政策出台將來臨，以及內地GDP增長保五的機會頗大。

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