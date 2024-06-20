Jeremy Zook表示，出口和財政支持的加碼有助於鞏固經濟的韌性，外需復蘇有助於推動中國出口勢頭逐步提速，從而拉動國內製造業活動，並為中國今年經濟增長提供支撐。

惠譽指出，中國內需依然疲軟，房地產行業仍是拖累經濟活動的主要因素。惠譽評級亞太區企業評級高級董事金泰倫表示，預計2024年中國新房銷售將下降15%-20%，介乎8.3萬億元-8.8萬億元人民幣（下同），新房銷售面積下降10%-15%，降至8-8.5億平方米，平均售價下降5%。

針對近期推出的一系列房地產行業提振措施，惠譽認為，可能在一定程度上有助於穩定一線城市新房銷售。

對於中國的通縮風險，惠譽明確指出，中國經濟不會陷入通縮，隨著震蕩的豬肉價格止跌回升，通脹率將在今年年底升至1.3%。

而Jeremy Zook認為，今年下半年財政支持可能會成為中國政府提振經濟和規避通貨緊縮風險的核心動力。去年下半年，財政政策轉為擴張，從而推動經濟增長。今年一季度，財政政策的實施力度並不大，財政脈衝僅輕微擴張，但跡象表明，地方政府專項債發行速度正在加快，將加大政策脈衝擴張幅度。

該行預期，未來中央政府將在提供財政支持方面發揮更大作用，中央政府的債務規模仍較低，且有能力以具有吸引力的成本發債。

惠譽預計，中國債務佔GDP的比重在中期內將繼續穩步上升。但大規模或有負債爆發的情形不可能發生，銀行將通過持續的貸款重組談判，在削減城投債務方面發揮積極作用，大型銀行在這一漸進的談判過程中更具優勢。

Jeremy Zook還談到了中國中期發展前景，預計在大型製造業和科技行業、高投資和城市化進程的支持下，未來幾年中國經濟增速將保持在4.5%左右。

Jeremy Zook指出，中國經濟正處於重要的轉型期，如何減少對房地產行業的依賴以推動經濟增長，很有可能成為中期內經濟平衡發展的關鍵，其根本問題在於，新的經濟引擎將如何拉動經濟強勁增長。從目前來看，中國經濟的一個支撐因素是在製造業，尤其是多個高科技領域比如電動汽車、新能源行業等，已全球領先；另一個支撐因素是中國在全球供應鏈中的核心作用，中國企業在全球供應鏈中發揮著更大作用，這些企業通過在世界各地特別是東盟、墨西哥等地直接投資，成為全球經濟的重要參與者。

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