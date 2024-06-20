恒指今早高開23點，高位升89點，低位跌156點，高低波幅246點。上升股份比例為22.18%，下跌為41.44%，無升跌為36.36%。

恒指收市跌95點或0.52%，報18335點，大市成交金額1035億元，較上日減少8.16%，是6月18日923.42億元成交後最少；國指跌31點或0.48%，報6556點。恒生科技指數收報3767點，跌1.68%。

藍籌股成交金額462.18億元，佔大市成交44.65%；科指成份股成交金額236.68億元，佔大市成交22.86%；國指成份股成交金額426.94億元，佔大市成交41.25%。

24隻雙櫃台股，總成交0.56億元人民幣，相當於約0.6億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加3.56%，至85.93億元，佔大市成交8.29%。牛熊證成交金額44.34億元，增加11.74%；窩輪成交金額41.58億元，減少3.93%。

藍籌16隻升，64隻下跌，2隻無升跌。中海油（0883）升3.52%，收報23.5元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌5.88%，收報15.36元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，24隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報14.74元，升2.5%；跌幅最大的是商湯（0020）收報1.32元，跌7.69%。

恒指失守20天線(18340.74點)。科指下試10天線(3751.33點)，失守20天線(3776.24點)、250天線(3781.03點)，而20天線亦跌穿250天線。

北水南下合計淨流入75.3億元，較上日增加217.97%，淨流入金額是6月11日102.81億元後最多。北水連續第25日流入，累計流入1239.78億元，對上一次連續25日淨流入是5月8日。

三大指數表現

恒指曾升最多0.49%，是6月19日後最大升幅，當日升幅為2.98%。高見18520.37點，是6月7日18575.69點後最高。其後曾跌最多0.85%，是6月17日後最大跌幅，當日跌幅為1.05%。第1日陰燭。

科指曾升最多0.16%，高見3838.32點，是6月7日3855.81點後最高。科指曾跌最多2.06%，是6月7日後最大跌幅，當日跌幅為2.21%。低見3753.25點，是6月19日3728.75點後最低。收市報3767.88點，是6月18日後收市新低，當日報3697.21點。第1日陰燭。

國指曾升最多0.56%，高見6624.42點，是6月6日6640.8點後最高。曾跌最多0.86%，是6月17日後最大跌幅，當日跌幅為1.09%。低見6531.44點，是6月19日6413.6點後最低。今日收市報6556.1點，是6月18日後收市新低，當日報6368.1點。第1日陰燭。

午後消息股表現

莎莎（0178）全年多賺2.8倍恢復派末期息5仙 4至6月港澳銷售跌22%。收報0.82元，升7.89%。

維他奶（0345）全年多賺1.55倍 末期息0.063元。收報6.45元，跌2.12%。

今早及隔晚消息股表現

長久股份（6959）一度急跌66% 遭證監會指股權高度集中。創上市新高，見108.2元，收報36元，跌65.71%。

騰訊（0700）一手游不再在安卓平台上架 花旗：對毛利率有積極影響。收報387.6元，跌0.36%。

泛海系重組 私有化泛海酒店（0292）。收報0.09元，升25%。滙漢（0214）收報0.395元，升3.95%。泛海國際（0129）收報0.47元，跌6%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，雅各臣科研製藥（2633）收報0.64元，升3.23%。友聯國際教育租賃（1563）收報0.56元，跌5.08%。AV CONCEPT HOLD（0595）收報0.475元，升3.26%。美高域（1985）創52周高，見1.35元，收報1.27元，跌2.31%。新世紀集團（0234）收報0.045元，升2.27%。開明投資（0768）收報0.029元，跌3.33%。

香港興業（0480）全年轉蝕4.68億，不派末期息。收報1.3元，跌2.99%。

國泰（0293）上月載客人次升18%，首5月載客量破1000萬。收報8.32元，升1.71%。

太古地產（1972）「太古中央廣場」啟用，太古坊休憩園林空間增至逾7萬平方呎。創上市新低，見12.54元，收報12.72元，跌2.75%。

德林控股（1709）發盈喜，料全年轉賺不少於8000萬元， 。收報4.72元，升1.94%。

冠忠巴士（0306）發盈喜，預期全年轉賺7000萬。收報1.71元，升4.91%。

鄭家純增持周大福（1929）。收報8.97元，升0.11%。

李開復減持知乎（2390）至5%以下。收報7.56元，跌3.94%。

「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）。收報71.05元，跌0.77%。

理士（0842）：集團透過大馬或越南出貨到美，不受美國關稅影響。收報1.6元，跌3.03%。

破頂股表現

破頂股包括，坤集團（0924）創上市新高，見1.25元，收報1.06元，升2.91%；匯聚科技（1729）創上市新高，見3.81元，收報3.8元，升7.95%；康耐特光學（2276）創上市新高，見12.66元，收報12.52元，升0.32%；洲際船務（2409）創上市新高，見3.85元，收報3.85元，升4.05%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見21.95元，收報21.85元，升3.55%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見32.8元，收報32.8元，升0.37%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見83.94元，收報83.94元，升0.24%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1256元，收報1256元，升0.32%；富邦富時台灣（3021）創上市新高，見8.48元，收報8.48元，升0.71%；Ａ南方元宇宙（3034）創上市新高，見8.815元，收報8.815元，升0.69%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見15.99元，收報15.96元，升0.25%；ＧＸ亞洲綠債（3059）創上市新高，見55.58元，收報54.52元，跌0.73%；安碩ＭＳ台灣（3074）創上市新高，見226元，收報226元，升0.31%；華夏納指（3086）創上市新高，見40.8元，收報40.7元，升0.35%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見27.1元，收報27.04元，跌0.07%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1134.05元，收報1133.55元，升0.01%；安碩ＭＳ台灣－Ｕ（9074）創上市新高，見28.94元，收報28.94元，升0.7%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見557.3元，收報557.3元，升0.02%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見5.215元，收報5.215元，升0.58%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見17.55元，收報17.55元，升0.86%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見4.208元，收報4.208元，升0.67%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見48.86元，收報48.86元，升0.45%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見122.2元，收報122.2元，升0.37%；京城佳業（2210）創52周高，見4.45元，收報4.44元，升1.37%；鴻騰（6088）創52周高，見3.75元，收報3.54元，升2.02%；富智康（2038）創52周高，見1.02元，收報0.98元，升2.08%；成實外教育（1565）創52周高，見0.23元，收報0.225元，升1.35%；海豐國際（1308）創52周高，見22.55元，收報22.4元，升3.46%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見0.97元，收報0.93元，無升跌。

破頂指數成份股包括，中海油（0883）創上市新高，見23.6元，收報23.5元，升3.52%；聯通（0762）創52周高，見6.83元，收報6.78元，升1.5%；神華（1088） 創52周高，見40.7元，收報40.3元，升1%。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，鑫苑服務（1895）低見0.35元，收報0.37元，跌2.63%；中梁（2772）低見0.142元，收報0.142元，跌7.19%；21世紀教育（1598）低見0.13元，收報0.134元，升1.52%；太古地產（1972）低見12.54元，收報12.72元，跌2.75%；九龍倉置業（1997）低見20.5元，收報20.95元，跌3.23%；百威（1876）低見8.69元，收報8.8元，跌3.51%；中建富通（0138）低見0.09元，收報0.1元，跌3.85%；信能低碳（0145）創52周高，見0.84元，低見0.28元，收報0.3元，跌59.46%；太平洋網絡（0543）低見0.34元，收報0.34元，跌4.23%；順騰國際控股（0932）低見0.033元，收報0.035元，跌2.78%。

39隻股份創52周低，其中十隻包括，周生生（0116）低見7.38元，收報7.42元，無升跌；理想（2015）低見70.7元，收報71.2元，跌3.72%；富臨（1443）低見0.113元，收報0.125元，升0.81%；海亮國際（2336）低見0.118元，收報0.118元，跌2.48%；藥明康德（2359）低見30.85元，收報31元，跌2.36%；COSMOPOL INT'L（0120）低見0.455元，收報0.46元，跌8%；中國農產品交易（0149）低見0.034元，收報0.036元，無升跌；敏捷控股（0186）低見0.18元，收報0.18元，無升跌；德祥地產（0199）低見0.4元，收報0.435元，升1.16%；財訊傳媒（0205）低見0.19元，收報0.19元，跌9.52%。

異動股

上升異動股，包括，天利控股集團（0117）收報0.39元，升47.17%；喆麗控股（2209）收報2.78元，升39%；南南資源（1229）收報0.199元，升32.67%；新焦點（0360）收報0.108元，升27.06%；泛海酒店（0292）收報0.09元，升25%；十方控股（1831）收報0.066元，升24.53%；長城微光（8286）收報0.087元，升24.29%；首創鉅大（1329）收報0.52元，升23.81%；領航醫藥生物科技（0399）收報0.285元，升23.38%；官醞控股（8513）收報0.174元，升22.54%。

下跌異動股，包括，長久股份（6959）創上市新高，見108.2元，收報36元，跌65.71%；信能低碳（0145）創52周高，見0.84元，創上市新低，見0.28元，收報0.3元，跌59.46%；傳遞娛樂（1326）收報0.057元，跌41.84%；友寶（2429）創上市新高，見29.4元，收報18.92元，跌30.57%；豆盟科技（1917）收報0.057元，跌29.63%；博尼控股（1906）見52周低0.305元，收報0.305元，跌29.07%；璋利國際（1693）見52周低0.031元，收報0.032元，跌28.89%；駿東控股（8277）收報0.305元，跌25.61%；陽光１００中國（2608）收報0.032元，跌25.58%；朗詩（0106）收報0.059元，跌23.38%。