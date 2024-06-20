中國電信（0728）上月公布在港推出手機直連衛星服務，其中本港合作電訊商之一香港電訊（6823）個人業務行政總裁林國誠表示，旗下移動通訊服務品牌CSL和1O1O將於7月中正式推出衛星通訊服務，屆時華為Pura 70將能應用，而該服務具體售價有待正式公布。該服務支持話音、短訊功能，公司亦計劃推出衞星通訊服務熱線。
至於公司旗下OTT平台「Now 隨身睇（Now Player）」和「Now E」未來發展，香港電訊個人業務市務及收費電視董事總經理蔡煒健指「Now E」將於明年初合併至Now player，以整合資源提升用戶使用體驗，不過彈性訂購模式續保留。他又表示，今年8月英超聯賽播放方式將透過騰訊（0700）提供的技術來進行直播互動，如即時字幕評論功能、直播聊天室等。
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