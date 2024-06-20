moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

香港電訊：7月中推出衛星通訊服務 Now E明年初整合至Now Player

中國電信（0728）上月公布在港推出手機直連衛星服務，其中本港合作電訊商之一香港電訊（6823）個人業務行政總裁林國誠表示，旗下移動通訊服務品牌CSL和1O1O將於7月中正式推出衛星通訊服務，屆時華為Pura 70將能應用，而該服務具體售價有待正式公布。該服務支持話音、短訊功能，公司亦計劃推出衞星通訊服務熱線。

至於公司旗下OTT平台「Now 隨身睇（Now Player）」和「Now E」未來發展，香港電訊個人業務市務及收費電視董事總經理蔡煒健指「Now E」將於明年初合併至Now player，以整合資源提升用戶使用體驗，不過彈性訂購模式續保留。他又表示，今年8月英超聯賽播放方式將透過騰訊（0700）提供的技術來進行直播互動，如即時字幕評論功能、直播聊天室等。

其他報道

先升後跌 恒指跌95點 科指見兩周最大跌幅 北水流入增2.1倍

【有片：投資王道】美股牛氣沖天 王弼：已部署大幅減持股份增持現金

亞洲萬里通推「里賞放送25連」

馬斯克：沒有投資人類永生項目 活太久會導致社會僵化

惠譽：將今年中國GDP增速預測上調至4.8%

滬深三大指數連跌兩日 滬指險守3000點

凱基亞洲上調恒指目標價至20,900點 料政策及資金可支持

據報中國要求部分小型銀行清理理財業務

調查：主板公司獨董對公司企業管治水平的評價低於執董

【有片：埋身擊】恒生科技指數後市有望反覆回升 投資者可趁低吸納

莎莎全年多賺2.8倍恢復派末期息5仙 4至6月港澳銷售跌22%

半日沽空金額增4% 騰訊沽空增26%

維他奶全年多賺1.55倍 末期息0.063元

恒指半日跌88點 科指跌1.3% 北水流入增58%

傳蘋果擬開發平價款Vision Pro 郭明錤：不是價格問題

港人去年放假日數全球第二多 唯75%的Z世代打工仔感假期「被剝奪」

滬深三大指數半日向下 滬指險守3000點

長久股份一度急跌66% 遭證監會指股權高度集中

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR創兩個月 港元升值見近1個月最強

納斯達克據報加強對中國公司IPO審查

騰訊一手游不再在安卓平台上架 花旗：對毛利率有積極影響

離岸人民幣貶值 見7個月最弱 澳新：料當局不允許大幅貶值

馬斯克：OpenAI的名字是我取的 創建它是為了對抗Google

滬深三大指數低開 人行200億人幣逆回購 內地6月LPR維持不變