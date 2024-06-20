另公司引入4名基石投資者，包括Reynold Lemkins、園豐、徐州經濟技術開發區（香港）及Gold Wings，合共認購3.20億元股份。天聚地合去年收入收入4.41億元人民幣，按年升34.1%，純利為3475.1萬元人民幣，跌15.8%。

所得款項淨額約3.44億元，當中約25%將用於全面升級API市場中已有的API產品組合；約45%用於數據管理解決方案已有產品及服務的升級；約20%用於數據安全及隱私保護技術的研發；約10%用作營運資金及一般企業用途。

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