天聚地合 （2479） 今起至25日招股，計劃發行481.82萬股H股，一成在港作公開發售，招股價為每股83.33元，集資4.02億元，每手50股，一手入場費約4208.53元。天聚地合預期將於6月28日掛牌，中信証券為獨家保薦人。
另公司引入4名基石投資者，包括Reynold Lemkins、園豐、徐州經濟技術開發區（香港）及Gold Wings，合共認購3.20億元股份。天聚地合去年收入收入4.41億元人民幣，按年升34.1%，純利為3475.1萬元人民幣，跌15.8%。
所得款項淨額約3.44億元，當中約25%將用於全面升級API市場中已有的API產品組合；約45%用於數據管理解決方案已有產品及服務的升級；約20%用於數據安全及隱私保護技術的研發；約10%用作營運資金及一般企業用途。
其他報道
全日沽空金額增4% 沽空比率個半月高 盈富沽空增6.6倍 街貨升至月內最多
香港電訊：7月中推出衛星通訊服務 Now E明年初整合至Now Player
先升後跌 恒指跌95點 科指見兩周最大跌幅 北水流入增2.1倍
【有片：投資王道】美股牛氣沖天 王弼：已部署大幅減持股份增持現金
【有片：埋身擊】恒生科技指數後市有望反覆回升 投資者可趁低吸納
莎莎全年多賺2.8倍恢復派末期息5仙 4至6月港澳銷售跌22%
傳蘋果擬開發平價款Vision Pro 郭明錤：不是價格問題
港人去年放假日數全球第二多 唯75%的Z世代打工仔感假期「被剝奪」