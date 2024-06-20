美股近期續創新高，永明資產管理香港首席投資策略師龔偉怡表示，下半年維持對美股偏好看法，雖然2022年以來美息累升5.25厘，不過美股表現仍然理想，主要因為有盈利上升因素支持，除了科技股龍頭企業盈利理想，去季八成標指成分股業績都好過市場預期，展望未來12個月盈利續增12%，科技企業更料增近25%。
港股方面，龔偉怡看法中性樂觀，近期反彈後估值仍然便宜，市場觀望下月內地三中全會會否有更多政策支持，帶動港股估值回歸中值。對於強積金客戶配置，龔偉怡指要視乎客戶年齡和投資風險取向，以30歲承受風險能力較強客戶為例，股票可配八成，債券可配兩成，美股可作為核心資產配置，加上中港股票、低碳基金分配風險，而美國減息進入減息周期，定息資產會最為受惠。
永明強積金去年6月推出美股、歐股和低碳基金，永明資產管理香港行政總裁顏建華表示，截至今年5月底，3隻基金規模錄近70億元，其中美股基金約有50億元，低碳基金約10億元，年初截至上周末，美股基金錄14%回報，低碳和歐股基金有8%回報。由於中港市場受壓，去年美股基金推出後有客戶將資金轉往美股基金。
永明推上述三隻基金管理費優惠，由7月2日至9月30日，管理費上限由1.1%至1.305%，降至0.88%。
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