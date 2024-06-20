政府統計處公布，3至5月經季調失業率為3%，符合市場預期，並同時連續第三個月為3%。去年5月同為3%，而由去年5月至今，失業率屆乎2.8%至2.9%。
就業不足率則由2024年2月至4月的1.1%上升至2024年3月至5月的1.2%。
與2024年2月至4月比較，在2024年3月至5月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，但幅度普遍不大。就業不足率方面，上升主要見於樓房裝飾、修葺及保養業，清潔及同類活動業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。
總就業人數由2024年2月至4月的369.41萬人，上升至2024年3月至5月的369.69萬人，增加約2800人。同期的總勞動人口亦由380.78萬人上升至381.31萬人，增加約5300人。
失業人數（不經季節性調整）由2024年2月至4月的11.37萬人上升至2024年3月至5月的11.62萬人，增加約2500人。同期的就業不足人數亦由40500人上升至44700人，增加約4200人。
勞工及福利局局長孫玉菡表示：「2024年3月至5月經季節性調整的失業率繼續低企，維持在3.0%，與2024年2月至4月相同。就業不足率亦處於1.2%的低水平，儘管較上一個三個月期間高0.1個百分點。勞動人口及總就業人數進一步上升，分別增加5300人和2800人至381.31萬人和369.69萬人。失業人數輕微上升2500人至11.62萬人，但仍屬低水平」。
2024年3月至5月各個行業的失業率普遍維持在低水平，儘管與上一個三個月期間相比變動不一。
展望將來，孫玉菡說：「隨着經濟繼續增長，勞工市場短期內應會維持緊絀」。
勞工處在2024年3月至5月平均每月錄得77692個來自私營機構的空缺，按年下跌26.7%，較2024年2月至4月的平均數字上升3.0%。
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