莎莎今年4月至6月16日間，作為集團主要收入來源的港澳區營業額按年瀉22%。郭少明稱港人北上消費亦有影響，但他稱「最重要其實不是有（北上）上多少人，最重要為有多少（內地）旅客下來」。

郭少明建議，港府最重要且可推行的措施，為將內地旅客免稅額提高，而業界現時正爭取3萬元的免稅額，惟他則比較保守，認為由現時的5千元增至1.5萬元的話，「在我們（莎莎）行業已很受益......多了一萬元，（可以）買多很多護膚品」。他續稱，港府5000元內地旅客免稅額維持了28年，指「真的很應該改」。

郭少明亦建議，將內地旅客的「一簽多行」擴大至涵蓋其他大灣區城市，以及建議內地客到港可免簽證。他提到，現今港人北上消費持有回鄉證過關則可、較為方便，國內人到港則需簽證，認為開放更多內地旅客「一簽多行」城市及免簽證，則可「公平啲」。

郭少明提到，香港現時零售業及飲食業均較困難，但莎莎現時於香港店舖續新約，以及正商議新舖租金，業主亦能體諒而沒加租，有些較為理想的反而會減租，集團續約店舖平均租金水平亦見下降。

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