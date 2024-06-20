證監會暫時吊銷中國人保香港資產管理有限公司（人保香港資產）前持牌代表岑偉納的牌照，為期七個月，由2024年6月20日起至2025年1月19日止。證監會經調查後發現，岑在2018年5月至2020年4月期間代表人保香港資產擔任一隻於開曼群島註冊成立的基金的投資經理時，沒有妥善管理該基金，以確保該基金的投資符合其訂明的投資策略、目標及投資限制。他亦沒有根據人保香港資產的政策妥善管理該基金的風險。
證監會發現，自該基金於2018年5月成立起至2020年1月為止的21個月期間內，其投資組合中僅有一至三隻股票，有違該基金的投資目標及策略，而該基金的持倉亦高度集中於兩隻香港上市股票，而其中一隻股票更不在人保香港資產高級管理層所批准的許可證券名單上。然而，岑沒有採取積極的步驟以減低因該基金持有不合適的股票而涉及的風險，也沒有遵從人保香港資產的止蝕程序。
岑獲人保香港資產委任，於2018年5月2日至2020年4月8日期間擔任該基金的投資經理。證監會對人保香港資產作出譴責並處以280萬元罰款，原因是該公司在2018年5月至2020年5月期間擔任該基金的經理時沒有履行其應盡的職責。
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