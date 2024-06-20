住房城鄉建設部表示，市縣根據本地區房地產市場情況，綜合考慮保障性住房實際需求、商品房市場庫存水平等因素，按照「政府主導、市場化運作」的思路，自主決策、自願參與。要堅持以需定購，準確摸清需求，細致摸排本地區保障性住房需求底數和已建成存量商品房情況，合理確定可用作保障性住房的商品房房源，提前鎖定保障性住房需求。

要堅持規範實施，防範各類風險，做到收購主體、收購過程、配售配租的規範，做到收購的已建成存量商品房戶型面積合適、價格合適、位置合適。要堅持用好金融支持政策，實現資金可平衡、項目可持續。

此外，住房城鄉建設部要求，開展收購已建成存量商品房用作保障性住房工作的市縣，切實加強領導力量，抓緊建立健全工作機制，完善配套政策，形成工作合力，推動條件成熟的項目盡快落地。

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