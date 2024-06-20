中國住建部召開收購已建成存量商品房用作保障性住房工作視頻會議，據報會上住建部明確表示，各地要推動縣級以上城市有力有序有效開展收購已建成存量商品房用作保障性住房工作。
住房城鄉建設部表示，市縣根據本地區房地產市場情況，綜合考慮保障性住房實際需求、商品房市場庫存水平等因素，按照「政府主導、市場化運作」的思路，自主決策、自願參與。要堅持以需定購，準確摸清需求，細致摸排本地區保障性住房需求底數和已建成存量商品房情況，合理確定可用作保障性住房的商品房房源，提前鎖定保障性住房需求。
要堅持規範實施，防範各類風險，做到收購主體、收購過程、配售配租的規範，做到收購的已建成存量商品房戶型面積合適、價格合適、位置合適。要堅持用好金融支持政策，實現資金可平衡、項目可持續。
此外，住房城鄉建設部要求，開展收購已建成存量商品房用作保障性住房工作的市縣，切實加強領導力量，抓緊建立健全工作機制，完善配套政策，形成工作合力，推動條件成熟的項目盡快落地。
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