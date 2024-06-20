她表示，毛利率上升主要受惠於售價上升以及控制推廣成本，未來表現仍是朝住現水平發展，希望提價可抵消成本增加影響。

集團行政總裁陸博濤指出，對香港市場非常有信心，可維持個位數增長，未來會繼續研發新產品，過去曾推出有汽茶等產品，料未來研發費用將會持平。

內地業務方面，陸博濤表示，維他奶雖然在去年10月加價，但已是同業當中最後一家公司加價，業務改善主要是公司改善分銷渠道組合及提升效率，同時有效控制銷售及行銷成本，未來將更專注於推廣。集團執行主席羅友禮表示，內地人均飲用量較香港同類產品而言比例仍是很低，相信未來仍有巨大潛力。

維他奶擬派每股末期息6.3仙，全年合計派息7.7仙。羅友禮指出，過去派息比率一直為60%，今年已增至70%；至於會否增持股份就視乎股價表現而定。

此外，集團去年11月宣布委任執行主席羅友禮女兒、公司非執行董事羅其美為副主席。羅友禮於會上笑言不便評論女兒上任後表現，應由CEO評價；陸博濤就直言「非常好」，出任副主席以來主要視察各個業務市場及更了解公司日常運作。

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