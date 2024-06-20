東區裁判法院今天在一宗由證監會提起的檢控個案中，裁定黃明忠未領有牌照而在其於Telegram建立並管理的一個接受訂閱的聊天群組中提供投資意見的罪名成立，黃雖是證監會持牌代表，但他僅可為其所隸屬的公司行事，在今次事件中，黃以個人身分操作該Telegram聊天群組。黃承認未領有牌照而經營就證券提供意見的業務的控罪，並被判罰款10,000元，他亦被飭令支付證監會的調查費用。