Epoch Digital旨在為亞洲主要增長市場的客戶提供可信賴且可持續發展的數據中心解決方案，目標在超大規模客戶（大型科技和雲端服務供應商）需求持續快速增長的若干亞洲市場中，作出策略性部署，開發並營運一個可擴張且地理位置多元化的數據中心平台，以滿足日益迅速增長的數據及運算需求。

平台上首個數據中心項目位於台灣台北市中心，容量為23兆瓦；第二個項目位於馬來西亞柔佛州新山市，IT 容量為 120 兆瓦。第三個項目則位於韓國首爾大都會區。

該公司在全球範圍內建造或營運總設計容量超過300兆瓦的數據中心，包括在推出 Epoch Digital之前的三個亞洲項目。在韓國首爾，英鐮投資佔據了超大規模數據中心開發的領先地位，將於今年按計劃向超大客戶交付兩個總計52兆瓦容量的項目。

其他報道

法院裁定黃明忠無牌在TG提供付費投資意見罪名成立

中聯通5月5G 套餐用戶累計2.74億戶

匯豐廖宜建倡內地可參考香港中小企融資擔保 助推普惠金融

維他奶：港近月已加價低單位數 今年餘下無加價計劃

中國住建部據報指示各地推動縣級以上城市 收購存量房作保障房

證監會吊銷岑偉納牌照7個月

胡錫進：倘A股能回到3500點或3600點 我一定能夠整倉翻紅

恒指公司納鍋圈食品入恒生消費指數 剔除重慶洪九果品

嘀嗒出行招股 一手入場費約3535元

莎莎郭少明：未來維持七成派息比率機會大 倡調高內地旅客免稅額

中移動5月5G網絡客戶數錄5.03億戶

香港失業率維持3% 符預期 就業不足率升至1.2%

天聚地合今起招股集資4億 入場費約4209元

中國電力發行10年期15億人幣綠色中期票據 息2.58%

老鋪黃金招股 一手入場約4091元

全日沽空金額增4% 沽空比率個半月高 盈富沽空增6.6倍 街貨升至月內最多

香港電訊：7月中推出衛星通訊服務 Now E明年初整合至Now Player

先升後跌 恒指跌95點 科指見兩周最大跌幅 北水流入增2.1倍

【有片：投資王道】美股牛氣沖天 王弼：已部署大幅減持股份增持現金

亞洲萬里通推「里賞放送25連」

馬斯克：沒有投資人類永生項目 活太久會導致社會僵化

惠譽：將今年中國GDP增速預測上調至4.8%

滬深三大指數連跌兩日 滬指險守3000點