英鐮投資Actis宣布，推出亞洲數據中心平台Epoch Digital，目前項目已涵蓋台灣、馬來西亞和韓國地區，提供總計約200兆瓦的IT容量。
Epoch Digital旨在為亞洲主要增長市場的客戶提供可信賴且可持續發展的數據中心解決方案，目標在超大規模客戶（大型科技和雲端服務供應商）需求持續快速增長的若干亞洲市場中，作出策略性部署，開發並營運一個可擴張且地理位置多元化的數據中心平台，以滿足日益迅速增長的數據及運算需求。
平台上首個數據中心項目位於台灣台北市中心，容量為23兆瓦；第二個項目位於馬來西亞柔佛州新山市，IT 容量為 120 兆瓦。第三個項目則位於韓國首爾大都會區。
該公司在全球範圍內建造或營運總設計容量超過300兆瓦的數據中心，包括在推出 Epoch Digital之前的三個亞洲項目。在韓國首爾，英鐮投資佔據了超大規模數據中心開發的領先地位，將於今年按計劃向超大客戶交付兩個總計52兆瓦容量的項目。
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