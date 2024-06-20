北京燃氣藍天（6828）發自願性公告，間接全資附屬公司浙江博信，其位於江蘇省揚州市維揚經濟開發區的儲能電站削峰填谷儲能項目，已在今年4月22日獲得由江蘇揚州維揚經濟開發區管理委員會行政審批局批出江蘇省投資項目備案證。
該項目佔地面積約600平方米，獲得備案證後已開工建設及進入土建施工階段。浙江博信於第二季已訂立以下協議，包括與揚州五亭橋訂立合同能源管理協議，為該項目向揚州五亭橋提供合同能源管理服務。根據合同能源管理協議，浙江博信將向揚州五亭橋授予該項目產生的節能和經濟效益。此外，浙江博信與蘇州時代華景訂立儲能設備（系統）採購協議，同意向蘇州時代華景採購合約金額1800萬元的儲能設備及系統。
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