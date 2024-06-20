該項目佔地面積約600平方米，獲得備案證後已開工建設及進入土建施工階段。浙江博信於第二季已訂立以下協議，包括與揚州五亭橋訂立合同能源管理協議，為該項目向揚州五亭橋提供合同能源管理服務。根據合同能源管理協議，浙江博信將向揚州五亭橋授予該項目產生的節能和經濟效益。此外，浙江博信與蘇州時代華景訂立儲能設備（系統）採購協議，同意向蘇州時代華景採購合約金額1800萬元的儲能設備及系統。

其他報道

能源國際投資股價跌兩成 收市後發盈警

科倫博泰生物擬實施H股全流通

法院裁定黃明忠無牌在TG提供付費投資意見罪名成立

中聯通5月5G 套餐用戶累計2.74億戶

匯豐廖宜建倡內地可參考香港中小企融資擔保 助推普惠金融

維他奶：港近月已加價低單位數 今年餘下無加價計劃

中國住建部據報指示各地推動縣級以上城市 收購存量房作保障房

證監會吊銷岑偉納牌照7個月

胡錫進：倘A股能回到3500點或3600點 我一定能夠整倉翻紅

恒指公司納鍋圈食品入恒生消費指數 剔除重慶洪九果品

嘀嗒出行招股 一手入場費約3535元

莎莎郭少明：未來維持七成派息比率機會大 倡調高內地旅客免稅額

中移動5月5G網絡客戶數錄5.03億戶

香港失業率維持3% 符預期 就業不足率升至1.2%

天聚地合今起招股集資4億 入場費約4209元

中國電力發行10年期15億人幣綠色中期票據 息2.58%

老鋪黃金招股 一手入場約4091元

全日沽空金額增4% 沽空比率個半月高 盈富沽空增6.6倍 街貨升至月內最多

香港電訊：7月中推出衛星通訊服務 Now E明年初整合至Now Player

先升後跌 恒指跌95點 科指見兩周最大跌幅 北水流入增2.1倍

【有片：投資王道】美股牛氣沖天 王弼：已部署大幅減持股份增持現金

亞洲萬里通推「里賞放送25連」