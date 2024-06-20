公司此前曾發公告，有關延遲刊發全年業績、成立獨立調查委員會、更換公司核數師、委任調查顧問及委任內部控制顧問。

公司於6月18日接獲聯交所的復牌指引，公司必須針對該等事項開展妥善的獨立調查、評估對公司業務營運及財務狀況產生的影響、公布調查結果並採取妥當的補救措施。

同時，證明集團管理人員及或對公司管理及營運有重大影響力的任何人士在誠信、能力及或品格方面不存在可能危及投資者及打擊市場信心等合理監管的問題﹔進行獨立內部控制審查，證明公司已設立足夠內部控制及程序以遵守上市規則；刊發所有尚未公佈的財務業績並處理所有審計修改。以及證明公司遵守第13.24條的規定；及於市場公佈所有重大資料，以供公司股東及投資者評估公司的狀況。

聯交所規定公司符合復牌指引的全部要求、糾正導致其暫停買賣的事宜及全面遵守上市規則的規定至令聯交所信納後，其股份方可獲准恢復買賣。

而公司披露，新核數師中匯已開始2023財年的審核，估計審核將於2024年7月完成﹔而公司已委任致同諮詢為調查顧問，負責調查該等事宜；以及信永方略風險管理為公司內部控制顧問，負責進行內部控制審查。估計調查及內部控制審查將於2024年7月完成。

業務營運方面，集團在所有重大方面一如既往地開展業務營運，並將繼續評估及監察公司股份暫停買賣對集團的經營及財務表現的影響，適時採取適當措施，包括刊發與集團業務營運有關的公告。

公司指，現正採取適當措施，以遵守復牌指引並將尋求盡快恢復股份買賣。公司於今年3月20日起停牌，除牌期限18個月的期限將於2025年9月19日屆滿。

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