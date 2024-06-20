開明投資（0768）公布，截至2024年3月底止的2024財年全年收入501萬元，按年增加9.3%，全年蝕740萬元，較對上一年虧損1443萬元顯著收窄。每股基本虧損0.58港仙，不派末期息。
其中關於按上市證券的變現收益及未變現虧損分別約為14萬元及590萬元，而關於非上市股本投資的未變現虧損約為195萬元。
該公司指，出售交易證券所得款項為288萬元，較去年少86.2%，主要因為受美國加息影響的宏觀經濟環境不明朗情況下，該集團因為不確定性經濟環境而減少交易上市證券的投資意願。
該公司補充，為了最大程度地減少受高波動性股票市場產生的潛在損失，公司須謹慎行事，並保留更多的高息和藍籌上市證券，以便產生足夠的股息收入作為營運用途並為未來的投資機會提供足夠的資金。截至2024年3月底止，淨資產比去年約 901萬元下跌約 8.2%至約 8270萬。
該公司主要投資於收益率及穩定性相對較高的證券，尤其是銀行及電訊板塊，共佔公司年度約85%的股息收入，而本期間全部股息收入均來自上市股本證券。同時投資組合多元化，其中包括銀行、電訊服務、交通運輸、零售、地產、製造業及建造業等不同業務，當中上市股本證券約為 7680萬元及按公平值之非上市投資約為41萬元。
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