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恒指低開136點 ATMX全線向下 商湯跌4.6% 黃金股逆市向上

恒指今早低開136點或0.75%，報18199點，大市成交金額16億元；國指今早低開55點或0.85%，報6500點。恒生科技指數開市報3720點，跌1.25%。   

隔夜美股中概股普遍下跌，ATMX全線向下，阿里巴巴（9988）跌1.29%，報72.45元；騰訊（0700）跌0.98%，報383.8元；美團（3690）跌0.17%，報119.7元；小米（1810）跌1.3%，報18.28元。

其餘科技股方面，網易（9999）開市報141.1元，跌2.01%；京東（9618）開市報111元，跌1.25%；嗶哩嗶哩（9626）開市報134.5元，跌2.39%；百度（9888）開市報86.8元，跌2.31%；快手（1024）開市報49.05元，跌0.91%。

晶片股捱沽。中芯國際（0981）開市報18.94元，跌1.04%；華虹半導體（1347）開市報24.2元，跌1.63%；ASMPT（0522）開市報97.3元，跌2.41%。商湯（0020）折讓9%配股，集資20億元，開市報1.26元，跌4.55%。

國際金銀價格向上，黃金股逆市走高。招金礦業（1818）開市報14.1元，升3.07%；紫金礦業（2899）開市報16.84元，升1.08%；中國黃金國際（2099）開市報53.75元，升0.75%；山東黃金（1787）開市報16.34元，升2%。

 

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