GreenFort合伙人兼Liven Communities聯合創辦人Adam Vaggelas指出，澳洲人口迅速老化，他們由此看到一個極具吸引力的機會， 即提供高質及地理位置優越的土地租賃住宿， 幫助澳洲的老年人縮小住房規模，釋放資金來支持他們的退休生活。

基滙資本總裁兼執行合夥人吳繼泰表示，很高興再次與GreenFort合作， 在澳洲推出土地租賃社區平台。 我們共同的願景是提供高質的住房解決方案， 這與澳洲不斷增長的需求和人口結構變化完美契合。此外， 這一合資企業亦進一步強化了我們投資於對社區產生積極影響的可持 續和創新項目的承諾。

是次成立的合資企業是GreenFort與基滙資本的第二次合作 ，兩家公司在2018年已共同投資推出了Reside Communities退休生活住宅平台。 該平台投資組合現已擴大至覆蓋超過1,000套住宅， 總價值約10億澳元。

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