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恒指萬八點失而復得 恒生科指挫逾2% 信義光能跌近半成跑輸藍籌

恒指半日走低，一度失守萬八點大關，最多跌366點，低見17968點，收市守住18000點水平，半日跌313點或1.71%，報18021點，大市成交金額550億元；國指跌126點或1.92%，報6429點。恒生科技指數收報3686點，跌2.15%。

大型科技股表現弱勢。阿里巴巴（9988）跌1.91%，收報72元；騰訊（0700）跌1.91%，收報380.2元；美團（3690）跌4.09%，收報115元；小米（1810）跌3.13%，收報17.94元；百度 （9888）跌2.19%，收報86.9元；網易（9999）收報140.5元，跌2.43%；京東（9618）收報109.1元，跌2.94%；快手（1024）收報48.85元，跌1.31%。

加拿大擬對中國電動車徵收新關稅，汽車股大致向下。吉利（0175）收報8.91元，跌2.54%；比亞迪（1211）收報235.8元，跌0.76%；理想（2015）一度見52周低，收報69.65元，跌2.18%；蔚來（9866）收報33.35元，跌2.63%；小鵬（9868）收報29.45元，升0.17%。恒大汽車（0708）逆市大漲，收報0.405元，升37.29%。

運費漲勢趨緩，航運股回軟。東方海外（0316）收報129.7元，跌4.07%；大連港（2880）收報0.61元，跌3.17%；中遠海控（1919）收報14.04元，跌3.84%；中遠海能（1138）收報10.22元，跌2.85%；太平洋航運（2343）收報2.61元，跌2.97%；招商局港口（0144）收報11.94元，跌2.45%；勝獅貨櫃（0716）收報0.9元，跌3.23%。

隔夜半導體龍頭英偉達回軟，本港晶片股捱沽。中芯國際（0981）收報18.56元，跌3.03%；華虹半導體（1347）收報24.15元，跌1.83%；晶門半導體（2878）收報0.355元，跌4.05%；ASMPT（0522）收報97.95元，跌1.76%。

信義光能（0968）半日跌4.95%，收報4.22元，是跌幅最大的藍籌。  

 

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