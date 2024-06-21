恒指半日走低，一度失守萬八點大關，最多跌366點，低見17968點，收市守住18000點水平，半日跌313點或1.71%，報18021點，大市成交金額550億元；國指跌126點或1.92%，報6429點。恒生科技指數收報3686點，跌2.15%。
大型科技股表現弱勢。阿里巴巴（9988）跌1.91%，收報72元；騰訊（0700）跌1.91%，收報380.2元；美團（3690）跌4.09%，收報115元；小米（1810）跌3.13%，收報17.94元；百度 （9888）跌2.19%，收報86.9元；網易（9999）收報140.5元，跌2.43%；京東（9618）收報109.1元，跌2.94%；快手（1024）收報48.85元，跌1.31%。
加拿大擬對中國電動車徵收新關稅，汽車股大致向下。吉利（0175）收報8.91元，跌2.54%；比亞迪（1211）收報235.8元，跌0.76%；理想（2015）一度見52周低，收報69.65元，跌2.18%；蔚來（9866）收報33.35元，跌2.63%；小鵬（9868）收報29.45元，升0.17%。恒大汽車（0708）逆市大漲，收報0.405元，升37.29%。
運費漲勢趨緩，航運股回軟。東方海外（0316）收報129.7元，跌4.07%；大連港（2880）收報0.61元，跌3.17%；中遠海控（1919）收報14.04元，跌3.84%；中遠海能（1138）收報10.22元，跌2.85%；太平洋航運（2343）收報2.61元，跌2.97%；招商局港口（0144）收報11.94元，跌2.45%；勝獅貨櫃（0716）收報0.9元，跌3.23%。
隔夜半導體龍頭英偉達回軟，本港晶片股捱沽。中芯國際（0981）收報18.56元，跌3.03%；華虹半導體（1347）收報24.15元，跌1.83%；晶門半導體（2878）收報0.355元，跌4.05%；ASMPT（0522）收報97.95元，跌1.76%。
信義光能（0968）半日跌4.95%，收報4.22元，是跌幅最大的藍籌。
其他報道
基滙資本伙GreenFort Capital於澳洲推出土地租賃社區平台
萬科據報擬以旗下泊寓為標的 申報發行10億人幣不動產投資信託基金
恒指低開136點 ATMX全線向下 商湯跌4.6% 黃金股逆市向上