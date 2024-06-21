徐家杰指出，集團看好香港發展，相信中國經濟增長將繼續發展下去，中國資金已帶動香港成為第二大的財富管理中心，加上中東等其他國家亦有意在港開設家辦。集團在上海的辦事處主要負責投資研究，香港一直是財富管理的核心地點，亦擁有大量人才，可成為中心點吸引全球資金，兩個辦公室可以互補，進一步拓展亞洲業務版圖，預期未來將有明顯業務佔比來自中國及亞太區。

他認為，市場流動性偏低之下，中國仍有不少令人感興趣的機會，將留意4個行業的機會，包括健康及生命、科技消費品、服務；集團亦會對比環球其他投資機會，通過2至3年時間研究再考慮投資。

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