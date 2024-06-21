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私募基金合眾集團在港設辦事處 看好香港財管未來發展

全球大型私募基金合眾集團（Partners Group）今日宣布在港開設辦事處，是集團在亞洲開設的第7個辦事處，累計全球辦事處總數已增至21個。亞太區私人財富主管及合眾集團香港辦公室主管徐家杰表示，香港辦事處現時有5至10名員工，主要負責個人財富業務，預計香港辦事處將專注銷售及分紅，亦在考慮聘請更多投資經理。

徐家杰指出，集團看好香港發展，相信中國經濟增長將繼續發展下去，中國資金已帶動香港成為第二大的財富管理中心，加上中東等其他國家亦有意在港開設家辦。集團在上海的辦事處主要負責投資研究，香港一直是財富管理的核心地點，亦擁有大量人才，可成為中心點吸引全球資金，兩個辦公室可以互補，進一步拓展亞洲業務版圖，預期未來將有明顯業務佔比來自中國及亞太區。

他認為，市場流動性偏低之下，中國仍有不少令人感興趣的機會，將留意4個行業的機會，包括健康及生命、科技消費品、服務；集團亦會對比環球其他投資機會，通過2至3年時間研究再考慮投資。

 

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