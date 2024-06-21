德勤中國華南區主管合伙人歐振興表示，本港新股活動量於3月開始回暖，但在缺乏大型新股上市的支持下，新股數量與集資額仍較去年上半年的表現遜色。德勤估算，香港上半年有30隻新股上市，集資額為131億元，分別按年跌3%和27%。

不過，他表示，在政府措施刺激增長和穩定市場的推動下，中國經濟於下半年的表現更強勁，有助提高投資信心，吸引更多新股。他預計於第三或第四季進行的美聯儲減息可令到更多來自美國、歐洲和中東的資金重新配回香港，進一步提升市場流動性和估值，促進更多新股上市。

此外，歐振興指，至於香港可否在全球集資排名進入前五，他認為「有挑戰但亦有機會」，在內地經濟繼續回暖、政策支持內需，以及美聯儲有明確減息訊號的情況下，相信應有助於資金重新部署回流至香港市場。

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