moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

德勤下調本港今年新股集資額預測至最多800億元

德勤下調香港IPO今年集資額從年初的1000億元至600至800億元，新股數量預測維持在約80隻新股。

德勤中國華南區主管合伙人歐振興表示，本港新股活動量於3月開始回暖，但在缺乏大型新股上市的支持下，新股數量與集資額仍較去年上半年的表現遜色。德勤估算，香港上半年有30隻新股上市，集資額為131億元，分別按年跌3%和27%。

不過，他表示，在政府措施刺激增長和穩定市場的推動下，中國經濟於下半年的表現更強勁，有助提高投資信心，吸引更多新股。他預計於第三或第四季進行的美聯儲減息可令到更多來自美國、歐洲和中東的資金重新配回香港，進一步提升市場流動性和估值，促進更多新股上市。

此外，歐振興指，至於香港可否在全球集資排名進入前五，他認為「有挑戰但亦有機會」，在內地經濟繼續回暖、政策支持內需，以及美聯儲有明確減息訊號的情況下，相信應有助於資金重新部署回流至香港市場。

其他報道

【有片：埋身擊】加密貨幣走勢反覆橫行 料後市以太幣較比特幣強

橙天嘉禾午後停牌 待公布出售少數股東權益

春城熱力撤回A股上市申請

蘋果據報尋求與內地科企推AI服務 潛在伙伴或包括阿里及百度等

私募基金合眾集團在港設辦事處 看好香港財管未來發展

德永佳全年多賺76% 末期息2仙

恒指萬八點失而復得 恒生科指挫逾2% 信義光能跌近半成跑輸藍籌

米高集團上財年盈利倒退38%至2.5億人幣 息6.1仙

滬深兩市半日成交縮至3773億人幣 三大指數同收跌

一個月HIBOR連升5日 見逾2個半月高位

恒大汽車伙恒大物業急升 恒汽曾颷逾45%

5月破產呈請871宗 創兩年新高

基滙資本伙GreenFort Capital於澳洲推出土地租賃社區平台

萬科據報擬以旗下泊寓為標的 申報發行10億人幣不動產投資信託基金

富衞集團發行6億美元7年期次級債券

美國司法部據報擬起訴TikTok侵犯兒童隱私權

A股三大指數低開 滬指跌穿3000關

恒指低開136點 ATMX全線向下 商湯跌4.6% 黃金股逆市向上

恒指夜期收跌95點

商湯折讓9%配股 集資20億元

加拿大擬對中國電動車徵收新關稅

美國據報將禁售俄羅斯卡巴斯基防毒軟件

美股假期後復市 道指升299點

 