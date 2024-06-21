香港航空宣布，於今年上半年每日運作的航班量正式恢復至疫情前水平，預計年內公司需要增聘超過一成的機師及四成的機組人員，故分別在本地、國內及海外多個城市展開連串招聘活動，最新一輪機艙服務員招聘會於6月15日在曼谷舉行，吸引逾千名有意投身航空業的求職者遞交申請。
經過篩選後，合資格應徵者被邀請到場進行面試。港航表示，隨著機隊持續擴充和開拓新航點，預計今年內公司需要增聘人手。
香港航空人力資源總監黃諫珍表示，公司員工流失率現時相對穩健，為了進一步挽留人員及鼓勵積極性，港航推出了不同 的激勵獎金、提供更多的溝通渠道及多方面的員工關愛活動。公司預計今年全年員工人數將有500人的淨增長，並將持續投放資源在人才培訓及員工活動等方面。
香港航空客艙體驗總經理盧緻柔表示，泰籍員工以適應不同文化和工作環境的能力而稱著，加上他們精通泰語和英語，重視勤奮和紀律，並擁有工作熱情和提供卓越服務的精神，在國際商務環境中具有優勢。現時港航團隊中20多名在年初招聘的泰籍員工已進入培訓的最後階段，表現令人充滿信心，預計於今個月底畢業後將正式投入服務。
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