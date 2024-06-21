財庫局於文中指出，香港第一季度GDP同比增長2.7%。目前香港失業率維持於3%的低水平，通脹情況繼續保持溫和。種種數據亦顯示，香港宏觀經濟形勢穩中向好，預計今年香港經濟增長2.5%至3.5%。

財庫局續指，港整體貨物出口第一季進一步改善，按年增6.8%。服務輸出受惠於訪港旅客數量進一步上升，在第一季取得顯著增幅，按年升8.4%。此外，香港私人消費開支在第一季輕微擴張1%，整體投資開支上升0.3%，都錄得溫和增長。

財庫局提到，政府將繼續致力推動盛事經濟和提振消費氣氛，加上中央政府進一步優化「個人遊」計劃，涵蓋全國所有省會城市，把「個人遊」城市增加10個至59個，將為港零售業帶來更大的復蘇動能。

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