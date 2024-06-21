文章日期：2024年6月21日 17:33
螞蟻集團正考慮出售從事徴信業務百行徴信約8%股權，彭博引述消息人士指，因現行政策規定，每家公司只能在每項業務類別中持有一張許可證。螞蟻集團未有置評。
由於螞蟻集團現持35%股權的錢塘徴信正申請成為第三家持有個人徴信牌照的公司，故不能同時持有兩間從事相同金融業務的公司股權，而內地傳媒曾指螞蟻集團正考慮出售百行徴信持股予百行徴信另一股東騰訊控股（0700）。
其他報道
物流科技公司NEXX引入長江實業集團為股東
香港首季儲值支付工具交易額1661億元 按季升1%
首季信用卡交易總額按年升9.1% 海外消費升近35%
中贛通信今起招股 一手入場費約2525元
匯豐：供應過剩高息環境夾擊 本港商業房地產價格仍需調整
吉利汽車洪少倫辭任執行董事
港5月整體消費物價指數升1.2% 略低於市場預期
GEM板新股元續科技今起招股 入場費約3030元
德勤：A股市場新股整體發行速度放緩應是暫時性的
港股收跌306點 藍籌股近乎全線向下 信義光能挫5.4% 恒大汽車逆市爆升56%
馬斯克稱正與首位人腦晶片受試者討論第二代晶片
匯豐：內房救市政策有執行困難 高質素內地樓料仍跌兩成
5月份個人破產宗數上升 財庫局：應以宏觀數據分析港經濟
香港據報擬發展低空經濟 規劃土地空間配合
友邦保誠宣布Airside於理財顧問設營運據點
滬深三大指數連跌三個交易日 滬指失守3000點 全周跌1.14%
德勤料全年有4至5隻集資額近80億的新股來港上市
人幣兌美元曾創年內新低 離岸迫近7.3
內地據報要求Visa和萬事達卡下調交易費
3 香港推出「1折Phone 搶」 機價最低168元
香港航空加強泰國招聘 料今年員工淨增500人
德勤下調本港今年新股集資額預測至最多800億元
電盈許漢卿及容海恩獲委任科技園公司董事