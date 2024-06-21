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匯豐：內房救市政策有執行困難 高質素內地樓料仍跌兩成

內地近期加強支持房地產措施，匯豐早前會見業界、投資者和專業人士，指出投資者認為今年以來支持政策對內地市場有幫助，但企業重組專家指出執行上存有潛在困難，例如即使有放貸配額，放貸仍相當緩慢，在已經放款的個案當中，只有額度的兩成至三成，同時貸款或附帶額外要求，令企業何時能獲得銀行貸款存不明朗性。大部分市場參與者認為，內地房價仍有下行空間，該行料高質素項目價格較現時再跌兩成。整體而言，內房開發行業或需要進一步進行重組。

從銀行資產質量角度，匯豐預計今年信貸成本，即信貸撥備相對貸款總量的比率將低於去年。中銀香港（2388）的內房貸款組合，國企佔83%，民企則佔17%，最近萬科（2202）能夠從內地銀行獲得新的大額貸款，或有助於減輕中銀香港作為貸款者的風險。中銀香港對內房的不良貸款比率為9.1%，低於本港同業20%至30%的比率。

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