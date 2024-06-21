內地近期加強支持房地產措施，匯豐早前會見業界、投資者和專業人士，指出投資者認為今年以來支持政策對內地市場有幫助，但企業重組專家指出執行上存有潛在困難，例如即使有放貸配額，放貸仍相當緩慢，在已經放款的個案當中，只有額度的兩成至三成，同時貸款或附帶額外要求，令企業何時能獲得銀行貸款存不明朗性。大部分市場參與者認為，內地房價仍有下行空間，該行料高質素項目價格較現時再跌兩成。整體而言，內房開發行業或需要進一步進行重組。