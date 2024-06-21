內地近期加強支持房地產措施，匯豐早前會見業界、投資者和專業人士，指出投資者認為今年以來支持政策對內地市場有幫助，但企業重組專家指出執行上存有潛在困難，例如即使有放貸配額，放貸仍相當緩慢，在已經放款的個案當中，只有額度的兩成至三成，同時貸款或附帶額外要求，令企業何時能獲得銀行貸款存不明朗性。大部分市場參與者認為，內地房價仍有下行空間，該行料高質素項目價格較現時再跌兩成。整體而言，內房開發行業或需要進一步進行重組。
從銀行資產質量角度，匯豐預計今年信貸成本，即信貸撥備相對貸款總量的比率將低於去年。中銀香港（2388）的內房貸款組合，國企佔83%，民企則佔17%，最近萬科（2202）能夠從內地銀行獲得新的大額貸款，或有助於減輕中銀香港作為貸款者的風險。中銀香港對內房的不良貸款比率為9.1%，低於本港同業20%至30%的比率。
其他報道
滬深三大指數連跌三個交易日 滬指失守3000點 全周跌1.14%
【有片：埋身擊】加密貨幣走勢反覆橫行 料後市以太幣較比特幣強
蘋果據報尋求與內地科企推AI服務 潛在伙伴或包括阿里及百度等
恒指萬八點失而復得 恒生科指挫逾2% 信義光能跌近半成跑輸藍籌
基滙資本伙GreenFort Capital於澳洲推出土地租賃社區平台
萬科據報擬以旗下泊寓為標的 申報發行10億人幣不動產投資信託基金