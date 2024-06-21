德勤中國資本市場服務部上市業務主管合夥人紀文和表示，A股市場新股整體發行速度放緩應該是暫時性的。在新「國九條」及資本市場「1+N」系列政策檔落地見效的情況下，相信對下半年A股市場帶來積極影響。德勤估計上海及深圳主板有約25至35隻新股，融資額約達740至840億元；北交所預計2024年將會有35至50隻新股發行，融資額約達70至100億元。2024年上半年，德勤預計中國内地將錄得共44隻新股上市融資325億元（人民幣·下同），相對於2023年上半年新股數量下跌75%，融資金額減少84%。
另外，德勤中國資本市場服務部華南區上市業務合夥人溫慧雅表示，2024年上半年中國企業赴美上市數量與融資額較去年同期有所增長，但近八成新股的融資規模依舊未達千萬美元。溫慧雅指，2024年上半年共有23隻新股赴美上市，融資6.77億美元，新股數量較去年同期增加15%，融資額增長8%，但平均融資額下滑6%，其中最大集資額的新股為極氪（美：ZK），共集資5.07億美元；第二大集資額的則為SolarMax Technology（美：SMXT），集資額僅18000萬美元。她預期將會有更多中國公司在美國大選前赴美上市，大部分為小型規模新股。
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