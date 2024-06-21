德勤中國資本市場服務部上市業務主管合夥人紀文和表示，A股市場新股整體發行速度放緩應該是暫時性的。在新「國九條」及資本市場「1+N」系列政策檔落地見效的情況下，相信對下半年A股市場帶來積極影響。德勤估計上海及深圳主板有約25至35隻新股，融資額約達740至840億元；北交所預計2024年將會有35至50隻新股發行，融資額約達70至100億元。2024年上半年，德勤預計中國内地將錄得共44隻新股上市融資325億元（人民幣·下同），相對於2023年上半年新股數量下跌75%，融資金額減少84%。