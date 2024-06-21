港股連跌兩日，午後繼續向下，收市跌306點或1.67%，報18028點，大市成交金額1290億元，較上日增加24.64%；國指跌116點或1.77%，報6439點。恒生科技指數收報3701點，跌1.76%。
過去一周，恒指累升0.48%或86點，本周表現最佳的是聯想（0992），累升11.36%，其次為中海油（0883）及中芯國際（0981），分別升6.81%及5.68%；表現最差的是藥明康德（2359），累跌9.38%，其次為龍湖（0960）及潤啤（0291），分別跌8.9%及8.85%。
全周計，國指本周累升1.02%或65點；恒科指本周累跌0.17%或6點。
藍籌股幾乎全線向下，其中信義光能（0968）跌5.41%，收報4.2元，是跌幅最大的藍籌。阿里健康（0241）收報3.5元，升0.29%，是唯一收升的藍籌股。
商湯（0020）折讓9%配股，集資20億元，收市報1.36元，升3.03%。
大型科技股集體向下，阿里巴巴（9988）跌1.91%，收報72元；騰訊（0700）跌1.6%，收報381.4元；美團（3690）跌3.09%，收報116.2元；小米（1810）跌1.84%，收報18.18元；百度 （9888）跌1.69%，收報87.35元；網易（9999）收報140.2元，跌2.64%；快手（1024）收報49.35元，跌0.3%；京東（9618）收報109.5元，跌2.58%；嗶哩嗶哩（9626）收報136.8元，跌0.73%。
加拿大擬對中國電動車徵收新關稅，汽車股午後未見起色。吉利（0175）收報8.91元，跌2.54%；比亞迪（1211）收報236.2元，跌0.59%；蔚來（9866）收報33.65元，跌1.75%；理想（2015）收報69.15元，跌2.88%；小鵬（9868）逆市小幅向好，收報29.45元，升0.17%。
隔夜半導體龍頭英偉達回軟，本港晶片股續捱沽。中芯國際（0981）收報18.62元，跌2.72%；華虹半導體（1347）收報24.55元，跌0.2%；ASMPT（0522）收報96.85元，跌2.86%；晶門半導體（2878）收報0.365元，跌1.35%。
恒大系今日逆市爆升，其中恒大汽車（0708）收報0.46元，升55.93%；恒大物業（6666）收報0.74元，升5.71%。
其他報道
滬深三大指數連跌三個交易日 滬指失守3000點 全周跌1.14%
【有片：埋身擊】加密貨幣走勢反覆橫行 料後市以太幣較比特幣強
蘋果據報尋求與內地科企推AI服務 潛在伙伴或包括阿里及百度等
恒指萬八點失而復得 恒生科指挫逾2% 信義光能跌近半成跑輸藍籌
基滙資本伙GreenFort Capital於澳洲推出土地租賃社區平台
萬科據報擬以旗下泊寓為標的 申報發行10億人幣不動產投資信託基金