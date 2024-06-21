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GEM板新股元續科技今起招股 入場費約3030元

GEM板再有一新股開始招股。總部設於新加坡的精密工程服務供應商元續科技控股（8637）今起招股，至下周三（26日）中午12時截止，預期將於7月2日GEM掛牌，大華繼顯爲其獨家保薦人。元續科技將發售2,700萬股，其中一成將用作香港公開發售。招股價介乎每股2.38至3元，集資最多8,100萬元。每手1,000股，一手入場費約3,030.25元。

根據灼識諮詢報告，於2023年，該公司在新加坡精密部件工程行業的半導體分部按收益計排名第五，市場佔有率為3.3%。財務方面，2023年元續科技年内溢利為442.7萬元（坡元·下同），按年增63.7%；同期收益3,876.9萬元，按年減少0.9%。

扣除包銷佣金及與股份發售有關的其他估計開支後，假設定價為發售價範圍中位數每股2.69元，預計所得款項淨額約為2,060萬港元，擬用於擴充營運規模及提升產能、加強精密機加工服務的品質監控能力、營銷、償還銀行借款，以及用作營運資金及一般企業用途。

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