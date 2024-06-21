根據灼識諮詢報告，於2023年，該公司在新加坡精密部件工程行業的半導體分部按收益計排名第五，市場佔有率為3.3%。財務方面，2023年元續科技年内溢利為442.7萬元（坡元·下同），按年增63.7%；同期收益3,876.9萬元，按年減少0.9%。

扣除包銷佣金及與股份發售有關的其他估計開支後，假設定價為發售價範圍中位數每股2.69元，預計所得款項淨額約為2,060萬港元，擬用於擴充營運規模及提升產能、加強精密機加工服務的品質監控能力、營銷、償還銀行借款，以及用作營運資金及一般企業用途。

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