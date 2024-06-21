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港5月整體消費物價指數升1.2% 略低於市場預期

統計處公布，根據綜合消費物價指數，5月份整體消費物價按年升1.2%，較4月1.1%略高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率1%，亦較4月份0.9%略高。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在5月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升20.1%）、外出用膳及外賣（上升3.0%）、交通（上升2.3%）、雜項服務（上升2.2%）、雜項物品（上升1.2%）、衣履（上升1.1%），以及住屋（上升1.1%）。

另一方面，綜錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌10.9%），以及耐用物品（下跌0.9%）。至於基本食品方面，5月份的綜合消費物價指數與一年前同期維持不變。

政府發言人表示，5月基本消費物價通脹率保持輕微。外出用膳及外賣價格繼續錄得較快按年升幅，基本食品價格則幾無變動。能源相關項目的價格進一步顯著下跌。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，整體而言通脹在短期內應會繼續處於可控水平。本地的成本壓力或會在香港經濟繼續增長下有所上升。外圍價格壓力應會繼續呈大致放緩的趨勢，儘管地緣政治緊張局勢可能會帶來不確定性。

 

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