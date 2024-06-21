文章日期：2024年6月21日 17:08
香港金融管理局公布，於今年首季，信用卡交易總額2528億元，按季增加3.2%，按年增加9.1%，當中，1852億元為香港消費，佔比73.3%，583億元為海外消費，佔比23.1%，93億元為現金貸款，佔比3.7%。海外消費交易額按年增34.6%，佔整體交易總額比重亦升4.4個百分點，而香港消費交易額按年增長約3.2%。
至於在市面流通的信用卡總數為1998萬張，按季和按年均上升1.5%。信用卡總交易量約3.02億宗，按季減少0.3%，按年增加16.5%。
扣帳卡方面，今年第一季，涉及零售銷售及支付帳單的扣帳卡總交易量按季減少0.7%至4830萬宗，總額則按季增加3%至753億元，而按年計，扣帳卡總交易量增加3.9%，總額減少5%。
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