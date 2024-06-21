至於在市面流通的信用卡總數為1998萬張，按季和按年均上升1 .5%。信用卡總交易量約3.02億宗，按季減少0.3%， 按年增加16.5%。

扣帳卡方面，今年第一季，涉及零售銷售及支付帳單的扣帳卡總交易 量按季減少0.7%至4830萬宗，總額則按季增加3% 至753億元，而按年計，扣帳卡總交易量增加3.9%， 總額減少5%。

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