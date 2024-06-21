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香港首季儲值支付工具交易額1661億元 按季升1%

香港金融管理局公布，首季儲值支付工具總交易量約為19億宗，按季下降4%，而總交易金額為1661億元，按季上升1%，在總交易金額當中，428億元為銷售點消費支付，252億元為網上消費支付，142億元為個人對個人轉帳，839億元為增值。儲值金額及工具按金總額為175億元，按季上升1.4%。

至於按年比較，今年第一季末使用中的儲值支付工具帳戶總數上升16.9%，而儲值金額及工具按金總額則上升9.7%，總交易量及總交易金額分別按年增加5.5%及19.9%。

於第一季末，使用中的儲值支付工具帳戶總數為7358萬個，按季上升3%。

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