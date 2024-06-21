香港金融管理局公布，首季儲值支付工具總交易量約為19億宗， 按季下降4%，而總交易金額為1661億元，按季上升1%， 在總交易金額當中，428億元為銷售點消費支付，252億元為網 上消費支付，142億元為個人對個人轉帳，839億元為增值。 儲值金額及工具按金總額為175億元，按季上升1.4%。