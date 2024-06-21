該公司成立於2002年，總部位於江西省，中國提供電信基礎設施服務及數字化解決方案服務。根據益普索報告，按收入計，集團於2023年在江西省所有電信網絡基礎設施建設及維護服務供應商中排名第三位，市場份額約3.1%。財務方面，公司自2021年起持續盈利。2023年公司權益股東年内利潤為6859.2萬元（人民幣·下同），按年增加99%；收入為6.1億元，按年增加47.5%。

所得款項淨額約63%將用於選擇性尋求戰略收購及收購若干公司全部擁有權，該等公司均專門提供數字化解決方案服務；15.5%將用於支付2024年潛在集成解決方案服務項目所需的前期成本；17.3%將用於增強集團的研發實力以提升其通過購買硬件設備提供的數字化解決方案服務；4.2%用作一般營運資金。

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